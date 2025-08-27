Τραμπ: Η αντίδρασή του όταν ρωτήθηκε για τον αρραβώνα της Τέιλορ Σουίφτ

Η μη αναμενόμενη ευχή για τον αρραβώνα της τραγουδίστριας

Οι ξέφρενοι χοροί του πρίγκιπα Ουίλιαμ σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στο Λονδίνο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ανακοίνωση του αρραβώνα της Τέιλορ Σουίφτ με τον σταρ του NFL, Τράβις Κέλσι, έκανε τον γύρο του κόσμου μέσα από μια ρομαντική ανάρτηση στο Instagram. «Your English teacher and your gym teacher are getting married» έγραφε.

Δες το post:

Μεταξύ εκείνων που σχολίασαν τα ευχάριστα, ήταν και ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ — και η αντίδρασή του ήταν σαφώς πιο θετική από ότι θα περίμενε κανείς, δεδομένης της μακράς του κριτικής στάσης απέναντι στη Σουίφτ.

σουιφτ τραμπ

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου, όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε για τον αρραβώνα της Σουίφτ, εκείνος απάντησε: «Τους εύχομαι τύχη. Νομίζω ότι εκείνος είναι ένας σπουδαίος παίκτης, νομίζω ότι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και πιστεύω ότι εκείνη είναι μια καταπληκτική προσωπικότητα, οπότε τους εύχομαι τύχη».

Αυτή η θερμή ευχή ήταν ιδιαίτερα έκπληξη, ειδικά εάν θυμηθούμε ότι πέρσι, μετά την πολιτική στήριξη της Σουίφτ προς την Καμάλα Χάρις, ο Τραμπ είχε εκφράσει ανοιχτά την απέχθειά του γράφοντας με κεφαλαία: «I HATE TAYLOR SWIFT!».

Τα σχόλια αυτά είχαν πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις και ενίσχυσαν την πολιτική τάση της τραγουδίστριας, καθιστώντας τη στυλοβάτη του εκλογικού μαζικού κινήματος.

Ωστόσο, με την είδηση του αρραβώνα, ο Τραμπ αλλάζει εντελώς την προσέγγισή του, εκφράζοντας τις θερμότερες ευχές του τόσο για τη Σουίφτ όσο και για τον Κέλσι. Αυτή η αλλαγή έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη δημόσια σφαίρα, με πολλούς να εκφράζουν έκπληξη για το πιο πολιτισμικά προσεγμένο ύφος του απέναντι στη Σουίφτ.

