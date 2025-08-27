Μπρους Γουίλις: «Ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει»

Η υγεία του επιδεινώνεται συνεχώς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.08.25 , 14:38 Φωτιά τώρα στην Παλαιοκαμάριζα Κερατέας - Μήνυμα από το 112
27.08.25 , 14:28 Ανησυχία για τα ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα
27.08.25 , 14:07 Βάσια Κωσταρά: Οι εκπλήξεις για τα γενέθλιά της & οι 4 διαφορετικές τούρτες
27.08.25 , 13:50 Mystreet: Η εφαρμογή που βάζει σε… τάξη δρόμους και πλατείες
27.08.25 , 13:32 Οδηγός ταξί χρέωσε 110 ευρώ για τη διαδρομή «Ελ. Βενιζέλος» – Πειραιάς
27.08.25 , 13:24 Opel: Παγκόσμιες πρεμιέρες για τα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον
27.08.25 , 13:03 Βαλέρια Χοψονίδου: Η γλυκιά φωτογραφία με τον γιο της
27.08.25 , 12:52 Μονή Σινά: «Κινδυνεύει η ζωή μου», λέει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός
27.08.25 , 12:31 Καιρός: Ισχυρά μελτέμια έως την Παρασκευή – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία;
27.08.25 , 12:31 Μπρους Γουίλις: «Ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει»
27.08.25 , 11:42 Παιδική διατροφή: Βρώμη, μπανάνες, γιαούρτι - Πώς συνδέονται με τον διαβήτη
27.08.25 , 11:28 Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: Συντετριμμένα τα παιδιά και η σύζυγός του
27.08.25 , 11:28 Γιορτή Αγίου Φανουρίου: Γιατί κάνουμε φανουρόπιτες
27.08.25 , 11:19 Ταμίλα Κουλίεβα: Σταφύλια, σύκα και υπέροχα λουλούδια μέσα στον κήπο της
27.08.25 , 11:17 Νεόδμητα ακίνητα: Στον «πάγο» ο ΦΠΑ 24% και το 2026
Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»
Χρύσα Μιχαλοπούλου: Χορεύει μπροστά στην προτομή του Λεωνίδα Κουτσόπουλου
Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: Συντετριμμένα τα παιδιά και η σύζυγός του
O Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας - Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου
Opel: Παγκόσμιες πρεμιέρες για τα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαρακτικό μήνυμα της κολλητής της
Καρκίνος: Στο επίκεντρο η οικογένεια
Κορμάρα στα 50 της η Αθηνά Μαξίμου! Οι ανέμελες πόζες με μαύρο μπικίνι
Ταμίλα Κουλίεβα: Σταφύλια, σύκα και υπέροχα λουλούδια μέσα στον κήπο της
Οικονομάκου - Τσερέλα: Από νησί σε νησί - Στη Μήλο μετά την Ελαφόνησο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε παλαιότερο βίντεο για τον Μπρους Γουίλις από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η υγεία του χολιγουντιανού αστέρα Μπρους Γουίλις, ο οποίος εδώ και πάνω από δύο χρόνια δίνει μάχη με τη μετωποκροταφική άνοια, επιδεινώνεται συνεχώς, όπως αποκάλυψε η σύζυγός του, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις.

Ο Μπρους Γουίλις με τη δεύτερη σύζυγό του, Έμα Χέμινγκ /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

Ο Μπρους Γουίλις με τη δεύτερη σύζυγό του, Έμα Χέμινγκ /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

«Ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει»

Σε συνέντευξή της στην Νταϊάν Σόγιερ για το ABC News, η Χέμινγκ εξήγησε ότι, αν και ο 70χρονος ηθοποιός παραμένει σε σχετικά καλή φυσική κατάσταση, «ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει» και η δυνατότητά του να επικοινωνεί έχει πλέον περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό.

«Όταν είμαστε μαζί του, φωτίζεται. Μας κρατάει το χέρι, μας φιλά, μας αγκαλιάζει. Δεν χρειάζομαι να θυμάται ότι είμαι η σύζυγός του, αρκεί που νιώθω αυτή τη σύνδεση. Η γλώσσα (η ικανότητα του λόγου) υποχωρεί και, ξέρετε, έχουμε μάθει να προσαρμοζόμαστε. Και έχουμε έναν τρόπο επικοινωνίας μαζί του, ο οποίος είναι απλώς ένας… διαφορετικός τρόπος», εξήγησε η Χέμινγκ.

Στη συνέχεια είπε φανερά συγκινημένη: «Ημέρες δεν έχουμε… αλλά έχουμε στιγμές. Είναι το γέλιο του, έτσι δεν είναι; Έχει ένα τόσο δυνατό, πηγαίο γέλιο. Και, ξέρεις, μερικές φορές βλέπεις εκείνη τη λάμψη στα μάτια του ή εκείνο το χαμόγελο…Και είναι δύσκολο να το βλέπεις, γιατί τόσο γρήγορα όσο εμφανίζονται αυτές οι στιγμές, άλλο τόσο γρήγορα χάνονται. Είναι σκληρό. Αλλά είμαι ευγνώμων. Είμαι ευγνώμων που ο σύζυγός μου είναι ακόμη εδώ μαζί μας».

Η Χέμινγκ αναφέρθηκε επίσης και στην απόφαση να μεταφερθεί ο Γουίλις σε δεύτερο σπίτι, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του και με συνεχή φροντίδα. «Ήταν από τις πιο σκληρές αποφάσεις, αλλά ήξερα ότι θα το ήθελε για τις κόρες μας. Να έχουν ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες» είπε.

Όταν ρωτήθηκε τι θα επιθυμούσε περισσότερο από εκείνον σήμερα, η ίδια απάντησε: «Θα ήθελα απλώς μια συζήτηση μαζί του. Να ξέρω πώς αισθάνεται, αν είναι καλά, αν φοβάται. Να μπορώ να τον ακούσω».

Δες τη συνέντευξη:

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΡΟΥΣ ΓΟΥΙΛΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top