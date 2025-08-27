Μπρους Γουίλις: «Ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει»

Η υγεία του χολιγουντιανού αστέρα Μπρους Γουίλις, ο οποίος εδώ και πάνω από δύο χρόνια δίνει μάχη με τη μετωποκροταφική άνοια, επιδεινώνεται συνεχώς, όπως αποκάλυψε η σύζυγός του, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις.

Ο Μπρους Γουίλις με τη δεύτερη σύζυγό του, Έμα Χέμινγκ /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

«Ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει»

Σε συνέντευξή της στην Νταϊάν Σόγιερ για το ABC News, η Χέμινγκ εξήγησε ότι, αν και ο 70χρονος ηθοποιός παραμένει σε σχετικά καλή φυσική κατάσταση, «ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει» και η δυνατότητά του να επικοινωνεί έχει πλέον περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό.

«Όταν είμαστε μαζί του, φωτίζεται. Μας κρατάει το χέρι, μας φιλά, μας αγκαλιάζει. Δεν χρειάζομαι να θυμάται ότι είμαι η σύζυγός του, αρκεί που νιώθω αυτή τη σύνδεση. Η γλώσσα (η ικανότητα του λόγου) υποχωρεί και, ξέρετε, έχουμε μάθει να προσαρμοζόμαστε. Και έχουμε έναν τρόπο επικοινωνίας μαζί του, ο οποίος είναι απλώς ένας… διαφορετικός τρόπος», εξήγησε η Χέμινγκ.

Στη συνέχεια είπε φανερά συγκινημένη: «Ημέρες δεν έχουμε… αλλά έχουμε στιγμές. Είναι το γέλιο του, έτσι δεν είναι; Έχει ένα τόσο δυνατό, πηγαίο γέλιο. Και, ξέρεις, μερικές φορές βλέπεις εκείνη τη λάμψη στα μάτια του ή εκείνο το χαμόγελο…Και είναι δύσκολο να το βλέπεις, γιατί τόσο γρήγορα όσο εμφανίζονται αυτές οι στιγμές, άλλο τόσο γρήγορα χάνονται. Είναι σκληρό. Αλλά είμαι ευγνώμων. Είμαι ευγνώμων που ο σύζυγός μου είναι ακόμη εδώ μαζί μας».

Η Χέμινγκ αναφέρθηκε επίσης και στην απόφαση να μεταφερθεί ο Γουίλις σε δεύτερο σπίτι, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του και με συνεχή φροντίδα. «Ήταν από τις πιο σκληρές αποφάσεις, αλλά ήξερα ότι θα το ήθελε για τις κόρες μας. Να έχουν ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες» είπε.

Όταν ρωτήθηκε τι θα επιθυμούσε περισσότερο από εκείνον σήμερα, η ίδια απάντησε: «Θα ήθελα απλώς μια συζήτηση μαζί του. Να ξέρω πώς αισθάνεται, αν είναι καλά, αν φοβάται. Να μπορώ να τον ακούσω».

Δες τη συνέντευξη: