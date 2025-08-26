Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Στην παραλία με μπικίνι 1,5 μήνα μετά τη γέννα

Το τρυφερό βίντεο που πόσταρε στο Instagram

26.08.25 , 18:18 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Στην παραλία με μπικίνι 1,5 μήνα μετά τη γέννα
Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ανήκει πλέον στο club με τις μαμάδες και φέτος περνάει το πρώτο της καλοκαίρι με το μωράκι της, που είναι καρπός του έρωτά της με τον Γρηγόρη Μόργκαν

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου»

Η γνωστή αθλητικογράφος που μοιραζόταν στιγμές από την πρώτη της εγκυμοσύνη, τώρα μας δείχνει πώς κυλούν τα 24ωρα της με τον μπέμπη στο σπίτι. 

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η οικογενειακή βόλτα με τον γιο της στην παραλία

«Έχω πάρα πολύ καιρό να σας μιλήσω, αλλά ειλικρινά ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Το μωρό απαιτεί όλη την προσοχή και δικαιολογημένα. Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου. Αλλά παράλληλα, έχει μια ομορφιά όλο αυτό το πράγμα, το να είσαι 24 ώρες το 24ωρο με το μωρό σου. Είναι μαγικό. Όσες και όσοι έχετε παιδάκια, θα καταλάβετε για ποιο πράγμα μιλάω», είχε εξομολογηθεί η Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τη μητρότητα σε μία από τις αναρτήσεις της στο Instagram.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη κι ο Γρηγόρης Μόργκαν βρέθηκαν πρόσφατα σε παραλία μαζί με τον 1,5 μηνών γιο τους. Η δημοσιογράφος, που είναι ιδιαίτερα δραστήρια στα social media, δημοσίευσε ένα βίντεο από τις χαλαρές οικογενειακές στιγμές τους. 

Σε αυτό ξεχωρίζουν τα πλάνα με τους ερωτευμένους γονείς, αλλά κι ο μικρούλης, ο οποίος κάθεται ήσυχος και τους παρακολουθεί, αδημονώντας για τη βόλτα του. 

Ευρυδίκη Βαλαβάνη - Γρηγόρης Μόργκαν: Στην παραλία με τον 1,5 μηνών γιο τους

Ευρυδίκη Βαλαβάνη - Γρηγόρης Μόργκαν: Στην παραλία με τον 1,5 μηνών γιο τους

 

ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΡΓΚΑΝ
