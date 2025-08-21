Δώρα Παντέλη: Βόλτα με τον τριών εβδομάδων γιο της στο ηλιοβασίλεμα

Η Δώρα Παντέλη μπήκε πάλι σε πρόγραμμα 20 μέρες μετά τη γέννηση του γιου της

Στις 25 Ιουλίου η Δώρα Παντέλη έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι κι από τότε απολαμβάνει τον ρόλο της μητέρας.

Η γνωστή αθλητικογράφος ξεκίνησε τις βόλτες με τον τριών εβδομάδων γιο της, ανεβάζοντας σχετικά στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Μαμά και γιος είδαν το ηλιοβασίλεμα στη Μαρίνα Φλοίσβου με τη Δώρα Παντέλη να δείχνει πιο όμορφη κι ευτυχισμένη από ποτέ! Η ίδια φορούσε κυπαρισί μπλουζάκι με ποδηλατικό κολάν, που αναδείκνυαν τη σιλουέτα της, η οποία έχει επανέλθει πλήρως.

Η Δώρα Παντέλη απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα με τον τριών εβδομάδων γιο της

Την περασμένη εβδομάδα η πρώην καλαθοσφαιρίστρια αποκάλυψε πως επέστρεψε στις προπονήσεις, μόλις 20 ημέρες μετά τον τοκετό, γεγονός που εξηγεί πώς κατάφερε να «ξεφορτωθεί» τόσο σύντομα τα περιττά κιλά της πρώτης της εγκυμοσύνης.

«Η αλήθεια είναι πως προσπάθησα να μην πάρω πολλά κιλά στην εγκυμοσύνη -μόνο αυτά που έπρεπε, τα οποία είναι 12-15, όπως μου είχε πει και η γιατρός μου. Δεν έκανα δίαιτα- ούτε τώρα κάνω – τρώω απλά υγιεινά και με μέτρο. Το ίδιο και με τη γυμναστική, δεν έκανα υπερβολές, απλά είχα συνέπεια», είχε αναφέρει η Δώρα Παντέλη για τις αλλαγές στο βάρος.