Δώρα Παντέλη: Βόλτα με τον τριών εβδομάδων γιο της στο ηλιοβασίλεμα

Πιο fit από ποτέ λίγες μέρες μετά τον τοκετό!

Τελευταία Νέα
21.08.25 , 10:06 Μέτσοβο: «Είναι σε καλή κατάσταση» - Τα νεότερα για την υγεία του 15χρονου
21.08.25 , 09:45 Συγκινημένη η Κατερίνα Καραβάτου: Οι on air ευχές στον Κρατερό Κατσούλη
21.08.25 , 09:43 «Μου Φάνηκε Περίεργο…»: Η Χριστίνα Μπόμπα για τις κρίσεις άγχους
21.08.25 , 09:38 3+1 δημιουργικοί τρόποι για να φορέσεις το λευκό jean σου!
21.08.25 , 09:33 Καιρός: Μίνι καύσωνας προ των πυλών- Στους 42°C η θερμοκρασία την Παρασκευή
21.08.25 , 09:11 Σιωπηλή πνευμονία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσετε
21.08.25 , 09:07 «Στα μαχαίρια» Τραμπ-Μαδούρο: Οι ΗΠΑ στέλνουν πολεμικά πλοία στην Καραϊβική
21.08.25 , 09:04 Oι «Βρικόλακες» για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Radar
21.08.25 , 09:03 Μιχάλης Μενιδιάτης: Η λαμπρή καριέρα, η προσωπική ζωή & το πρόβλημα υγείας
21.08.25 , 08:46 Δώρα Παντέλη: Βόλτα με τον τριών εβδομάδων γιο της στο ηλιοβασίλεμα
21.08.25 , 08:42 4+1 απλές ασκήσεις αναπνοής που μειώνουν το στρες
21.08.25 , 08:16 Σελήνη στον Λέοντα: Εκφράστε συναισθήματα και σκέψεις με άνεση
21.08.25 , 08:15 Μαρία Βοσκοπούλου: Beach party για τα 24α γενέθλιά της
21.08.25 , 08:11 Εύβοια: 3+1 χωριά για μονοήμερη εκδρομή, μία ανάσα από την Αθήνα!
21.08.25 , 07:49 Μιμή Ντενίση: Εντυπωσιακή εμφάνιση με μπικίνι – Στιγμές χαλάρωσης σε spa
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Δώρα Παντέλη μπήκε πάλι σε πρόγραμμα 20 μέρες μετά τη γέννηση του γιου της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στις 25 Ιουλίου η Δώρα Παντέλη έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι κι από τότε απολαμβάνει τον ρόλο της μητέρας. 

Η γνωστή αθλητικογράφος ξεκίνησε τις βόλτες με τον τριών εβδομάδων γιο της, ανεβάζοντας σχετικά στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. 

Μαμά και γιος είδαν το ηλιοβασίλεμα στη Μαρίνα Φλοίσβου με τη Δώρα Παντέλη να δείχνει πιο όμορφη κι ευτυχισμένη από ποτέ! Η ίδια φορούσε κυπαρισί μπλουζάκι με ποδηλατικό κολάν, που αναδείκνυαν τη σιλουέτα της, η οποία έχει επανέλθει πλήρως.

 

Η Δώρα Παντέλη απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα με τον τριών εβδομάδων γιο της

Την περασμένη εβδομάδα η πρώην καλαθοσφαιρίστρια αποκάλυψε πως επέστρεψε στις προπονήσεις, μόλις 20 ημέρες μετά τον τοκετό, γεγονός που εξηγεί πώς κατάφερε να «ξεφορτωθεί» τόσο σύντομα τα περιττά κιλά της πρώτης της εγκυμοσύνης.

 «Η αλήθεια είναι πως προσπάθησα να μην πάρω πολλά κιλά στην εγκυμοσύνη -μόνο αυτά που έπρεπε, τα οποία είναι 12-15, όπως μου είχε πει και η γιατρός μου. Δεν έκανα δίαιτα- ούτε τώρα κάνω – τρώω απλά υγιεινά και με μέτρο. Το ίδιο και με τη γυμναστική, δεν έκανα υπερβολές, απλά είχα συνέπεια», είχε αναφέρει η Δώρα Παντέλη για τις αλλαγές στο βάρος.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΩΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top