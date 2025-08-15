Χρίστος Κούγιας: Οι τρυφερές ευχές στην αδελφή του για τη γιορτή της

Είναι πολύ δεμένοι!

Τελευταία Νέα
15.08.25 , 12:39 Ελένη Τσολάκη: Η selfie με τη μητέρα της και οι συγκινητικές ευχές
15.08.25 , 12:17 Καλή Παναγιά: Ο Δεκαπενταύγουστος και οι ευχές
15.08.25 , 12:13 Δεκαπενταύγουστος: Με κατάνυξη ο εορτασμός στην Παναγία της Τήνου
15.08.25 , 11:50 Χρίστος Κούγιας: Οι τρυφερές ευχές στην αδελφή του για τη γιορτή της
15.08.25 , 11:08 Αχαΐα: «Πίναμε μπύρες και είπαμε να βάλουμε φωτιά»
15.08.25 , 10:54 Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Διασώζει τα άγρια ζώα
15.08.25 , 10:39 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Χέρι - χέρι με τον Γιάννη Καραβασάνη στη Μύκονο
15.08.25 , 10:35 Aυτά είναι τα χαρακτηριστικά των μωρών που γεννιούνται τον Αύγουστο
15.08.25 , 09:51 Χανιά: Νεκρός σε τροχαίο 27χρονος - Πήγαινε να πάρει τους γονείς του
15.08.25 , 09:04 Τραμπ για συνάντηση με Πούτιν: «Δε θα παίξει μαζί μου»
15.08.25 , 09:03 H Κοίμηση της Θεοτόκου: Τι γιορτάζουμε σήμερα 15 Αυγούστου
15.08.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Αυγούστου
14.08.25 , 23:53 Κατανυκτικές εικόνες στους εορτασμούς για τη Μεγαλόχαρη
14.08.25 , 23:27 «Ράμπο» της Εφορίας σε beach bars και πανηγύρια
14.08.25 , 22:47 Μπάλα: Προσαγωγές μετά την αναζωπύρωση φωτιάς στην Πάτρα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε πρόσφατες δηλώσεις της Εύης Βατίδου και του Χρίστου Κούγια στην κάμερα του Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δημόσιες ευχές στην αδελφή του, Μάιρα, που έχει την ονομαστική της εορτή, θέλησε να στείλει ο Χρίστος Κούγιας.

Χρήστος Κούγιας: Για φαγητό με την αδελφή του, Μάϊρα Κούγια

Ο γιος του Αλέξη Κούγια και της Εύης Βατίδου δημοσίεσε στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία στη λεζάντα της οποίας έγραψε: «Χρόνια πολλά! Να σε χαιρόμαστε». 

Η ανάρτηση του Χρίστου Κούγια

Η ανάρτηση του Χρίστου Κούγια

Τα δύο αδέλφια είναι πολύ δεμένα μεταξύ τους, ενώ ακολουθούν τα βήματα του πατέρα τους στη Νομική, με κοινό στόχο να φανούν άξιοι συνεχιστές του έργου του. Μάλιστα η πρόωρη απώλεια του διακεκριμένου ποινικολόγου τους έφερε ακόμα πιο κοντά.

Σε μια εξομολόγηση καρδιάς στο vidcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου ο Χρίστος Κούγιας είχε μιλήσει για τη σκοτεινή περίοδο που πέρασε, όντας εθισμένος στον τζόγο. Όπως είπε, είχε φτάσει σε σημείο να ζυγίζει 160 κιλά, ενώ είχε κλειστεί τελείως στον εαυτό του, αφού δεν έβγαινε από το σπίτι του για δύο χρόνια. 

Χρίστος Κούγιας: Η εξομολόγηση για τον εθισμό του στον τζόγο!

«Είχα πολλά θέματα με εξαρτήσεις, όχι με ναρκωτικά και τέτοια. Είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον τζόγο, σαν αντίδραση. Δεν έχω θέμα να μιλήσω δημόσια για αυτό. Θέλω να προβάλλω αυτό ακριβώς που είμαι. Η μεγαλύτερη επιτυχία μου 23 χρόνια που ζω είναι ότι δεν είναι αυτά που κάνω τώρα, αλλά ότι κατάφερα να ξεπεράσω αυτή την τριετία που είχα αυτά τα προβλήματα με τον τζόγο», εξομολογήθηκε.

 «Ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα για μένα, ήμουν κλεισμένος στο σπίτι, δεν έβγαινα. Δύο χρόνια δεν πήγα σε κλαμπ. Είχα έρθει σε τεράστια ρήξη με τους γονείς μου», συμπλήρωσε.

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ
 |
ΜΑΙΡΑ ΚΟΥΓΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top