Χρίστος Κούγιας: Οι τρυφερές ευχές στην αδελφή του για τη γιορτή της

Δημόσιες ευχές στην αδελφή του, Μάιρα, που έχει την ονομαστική της εορτή, θέλησε να στείλει ο Χρίστος Κούγιας.

Ο γιος του Αλέξη Κούγια και της Εύης Βατίδου δημοσίεσε στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία στη λεζάντα της οποίας έγραψε: «Χρόνια πολλά! Να σε χαιρόμαστε».

Η ανάρτηση του Χρίστου Κούγια

Τα δύο αδέλφια είναι πολύ δεμένα μεταξύ τους, ενώ ακολουθούν τα βήματα του πατέρα τους στη Νομική, με κοινό στόχο να φανούν άξιοι συνεχιστές του έργου του. Μάλιστα η πρόωρη απώλεια του διακεκριμένου ποινικολόγου τους έφερε ακόμα πιο κοντά.

Σε μια εξομολόγηση καρδιάς στο vidcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου ο Χρίστος Κούγιας είχε μιλήσει για τη σκοτεινή περίοδο που πέρασε, όντας εθισμένος στον τζόγο. Όπως είπε, είχε φτάσει σε σημείο να ζυγίζει 160 κιλά, ενώ είχε κλειστεί τελείως στον εαυτό του, αφού δεν έβγαινε από το σπίτι του για δύο χρόνια.

«Είχα πολλά θέματα με εξαρτήσεις, όχι με ναρκωτικά και τέτοια. Είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον τζόγο, σαν αντίδραση. Δεν έχω θέμα να μιλήσω δημόσια για αυτό. Θέλω να προβάλλω αυτό ακριβώς που είμαι. Η μεγαλύτερη επιτυχία μου 23 χρόνια που ζω είναι ότι δεν είναι αυτά που κάνω τώρα, αλλά ότι κατάφερα να ξεπεράσω αυτή την τριετία που είχα αυτά τα προβλήματα με τον τζόγο», εξομολογήθηκε.

«Ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα για μένα, ήμουν κλεισμένος στο σπίτι, δεν έβγαινα. Δύο χρόνια δεν πήγα σε κλαμπ. Είχα έρθει σε τεράστια ρήξη με τους γονείς μου», συμπλήρωσε.