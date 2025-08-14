Δώρα Παντέλη: «Λιώνει» στη γυμναστική 20 μέρες μετά τη γέννηση του γιου της

Δεν έχουν περάσει παρά τρεις εβδομάδες από την ημέρα που η Δώρα Παντέλη έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, γένους αρσενικού.
Η γνωστή αθλητικογράφος και πρώην μπασκετμπολίστρια έγινε μανούλα στις 25 Ιουλίου κι όπως φαίνεται δε δυσκολεύτηκε να επιστρέψει στις παλιές καλές της συνήθειες.
Δώρα Παντέλη: Φωτογραφίες με τον γιο της μέσα στο μαιευτήριο
Μόλις είκοσι ημέρες μετά τον τοκετό η νέα μαμά ξεκίνησε και πάλι προπονήσεις, καθώς η γυμναστική θα είναι πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της, όσο αλλαγές κι αν συμβούν στη ζωή της.
Δώρα Παντέλη: Πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο μετά τη γέννηση του γιου της
Η Δώρα Παντέλη δε θα μπορούσε να συνδυάσει μητρότητα με προσωπική ζωή, αν δεν είχε στον πλευρό της τον σύζυγό της, Τζον, ο οποίος βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της και τη στηρίζει σε όλα.
Σε Q&A της στο Instagram η ίδια είχε αποκαλύψει μετά από σχετική ερώτηση που δέχτηκε από followers της, πότε θα γίνει η βάπτιση του νεογέννητου γιου της.
«Του χρόνου το καλοκαίρι στο αγαπημένο μου νησί, τον Αύγουστο! Ένα μήνα σχεδόν μετά τον θρησκευτικό μας γάμο τον Ιούλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.