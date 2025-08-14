Δώρα Παντέλη: «Λιώνει» στη γυμναστική 20 μέρες μετά τη γέννηση του γιου της

Δεν έχουν περάσει παρά τρεις εβδομάδες από την ημέρα που η Δώρα Παντέλη έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, γένους αρσενικού.

Η Δώρα Παντέλη αγκαλά με το νεογέννητο μωρό της στο μαιευτήριο

Η γνωστή αθλητικογράφος και πρώην μπασκετμπολίστρια έγινε μανούλα στις 25 Ιουλίου κι όπως φαίνεται δε δυσκολεύτηκε να επιστρέψει στις παλιές καλές της συνήθειες.

Μόλις είκοσι ημέρες μετά τον τοκετό η νέα μαμά ξεκίνησε και πάλι προπονήσεις, καθώς η γυμναστική θα είναι πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της, όσο αλλαγές κι αν συμβούν στη ζωή της.

Η Δώρα Παντέλη επέστρεψε στις αγαπημένες της προπονήσεις

Η Δώρα Παντέλη δε θα μπορούσε να συνδυάσει μητρότητα με προσωπική ζωή, αν δεν είχε στον πλευρό της τον σύζυγό της, Τζον, ο οποίος βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της και τη στηρίζει σε όλα.

Σε Q&A της στο Instagram η ίδια είχε αποκαλύψει μετά από σχετική ερώτηση που δέχτηκε από followers της, πότε θα γίνει η βάπτιση του νεογέννητου γιου της.

«Του χρόνου το καλοκαίρι στο αγαπημένο μου νησί, τον Αύγουστο! Ένα μήνα σχεδόν μετά τον θρησκευτικό μας γάμο τον Ιούλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.