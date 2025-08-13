Σοφία Σεϊρλή: Πότε και πού θα γίνει η αποτέφρωση της ηθοποιού;

Σοκ προκάλεσε το βράδυ της Κυριακής 10 Αυγούστου η είδηση ότι η Σοφία Σεϊρλή έχασε τη ζωή της από πνιγμό, όταν προσπάθησε να κολυμπήσει από την παραλία Καμάρι προς το νησάκι του Αγίου Μηνά στους Φούρνους Κορσέων.

Η 77χρονη ηθοποιός παρασύρθηκε από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Το πρωί της Τεταρτης 13 Αυγούστου ο ηθοποιός Άγγελος Μπούρας, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook πότε και πώς θα την αποχαιρετήσουν οι δικοί της άνθρωποι.

Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, η σορός της θα αποτεφρωθεί με την τελετή να γίνεται το Σάββατο 16 Αυγούστου στις 11:30, στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Η ανάρτηση του Άγγελου Μπούρα στο Facebook

Θυμίζουμε ότι η Σοφία Σεϊρλή είχε συμμετάσχει στη νέα μίνι σειρά της ΕΡΤ με τίτλο Αύριο, η οποία επρόκειτο να προβληθεί το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις από την εταιρία παραγωγής, η ηθοποιός είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της. Ο ρόλος της δε θα αντικατασταθεί.