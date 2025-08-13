Δανάη Μπάρκα: Η συγκινητική της ανάρτηση για τις φωτιές στην Αχαΐα

Συγκλονισμένη από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αχαΐα, η Δανάη Μπάρκα εξέφρασε τη βαθιά της ανησυχία και τον θαυμασμό της μέσω των social media. Η νύχτα ήταν εξαιρετικά δύσκολη για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έδωσαν μια πραγματικά τιτάνια μάχη με τις δύο μεγάλες εστίες που κατέκαιγαν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Επηρεασμένη από τα τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν για ακόμη ένα καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα, η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα μήνυμα γεμάτο στήριξη και αναγνώριση.

«Για άλλη μια φορά, τα συγχαρητήρια ανήκουν στην ομάδα των παιδιών που είναι πάντα εκεί στις πιο δύσκολες στιγμές. Δίνω δύναμη στους πυροσβέστες και κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους που αγωνίζονται για τον τόπο τους. Αχ…», έγραψε σε insta story της.

Αυτό το μήνυμα δεν ήταν απλώς μια δήλωση συμπαράστασης, αλλά ένα «ευχαριστώ» στους αφανείς ήρωες που ρισκάρουν τη ζωή τους για να προστατέψουν τις περιουσίες και το περιβάλλον μας.

Δανάη Μπάρκα: Η δύσκολη νύχτα και το συγκινητικό μήνυμα

Η νύχτα που πέρασε ήταν εφιαλτική για την Αχαΐα, καθώς οι πυροσβέστες έδωσαν μια υπεράνθρωπη μάχη για να τιθασεύσουν τις φλόγες. Εικόνες καταστροφής και ανείπωτης αγωνίας κυριάρχησαν, αφήνοντας πίσω τους στάχτες και απελπισία.

Σε δεύτερη ανάρτηση, δείχνει το πριν και το μετά από την καταστροφή του ναού του Αγίου Γεωργίου στην Πρέβεζα, ο οποίος κάηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά. Η ίδια, φανερά στεναχωρημένη, γράφει χαρακτηριστικά: «Ο Άη Γιώργης μας».