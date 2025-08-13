Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος στο εξωτερικό για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας!

Για ποιο ρόλο ξεχώρισε ο Έλληνας ηθοποιός;

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε παλιότερο βίντεο για τον Γιώργο Νινιό από την εκπομπή Πρωίαν σε είδον
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιώργος Νινιός, ο αγαπημένος «Δημητρός» της σειράς της ΕΡΤ, Η Παραλία, ετοιμάζεται να διακριθεί διεθνώς για την ερμηνεία του

Νινιός: «Θυμάμαι ανθρώπους που με βασάνισαν και δεν ήταν καλοί στη δουλειά»

Ο ηθοποιός είναι υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025. Μάλιστα, η επιτυχία είναι διπλή, καθώς κι η ίδια η σειρά διεκδικεί το βραβείο για την Καλύτερη Σειρά.

Η καριέρα του Γιώργου Νινιού στην υποκριτική «μετράει» πάνω από τέσσερις δεκαετίες

Η καριέρα του Γιώργου Νινιού στην υποκριτική «μετράει» πάνω από τέσσερις δεκαετίες /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο ίδιος ο ηθοποιός ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα μέσω ανάρτησης στο Instagram, εκφράζοντας την περηφάνια του για την αναγνώριση που λαμβάνει η δουλειά του.

Γιώργος Νινιός: Τα παιδιά που δεν έκανε και η σχέση με γνωστή παρουσιάστρια

«Ο Γιώργος Νινιός είναι υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 (@seouldramaawards) για την εκπληκτική ερμηνεία του στον ρόλο του Δημητρού στη σειρά Παραλία της ΕΡΤ. Η σειρά δεν ξεχωρίζει μόνο για την αριστοτεχνική της παραγωγή, αλλά κέρδισε δύο υποψηφιότητες, για την Καλύτερη Σειρά και για την Καλύτερη Ερμηνεία, αναδεικνύοντας το ταλέντο της και στον διεθνή χώρο», γράφει η ανάρτηση του ηθοποιού.

Η ανάρτηση του Γιώργου Νινιού

Λίγα λόγια για τον Γιώργο Νινιό

Ο Γιώργος Νινιός είναι Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν το 1989. Έχει διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, ερμηνεύοντας πλήθος σημαντικών ρόλων και συνεργαζόμενος με σπουδαίους σκηνοθέτες.

Αγνώριστος ο Γιώργος Νινιός: Δείτε την αλλαγή στην εμφάνιση του

Πριν τη συμμετοχή του στην Παραλία, είχε πρωταγωνιστήσει σε πολλές γνωστές τηλεοπτικές παραγωγές, όπως το Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά, το Μη Φοβάσαι τη Φωτιά..., το Κρις Κρος, το Για την Καρδιά Ενός Αγγέλου αλλά και το Είναι Στιγμές.

Σκηνή του Γιώργου Νινιού από τη σειρά της ΕΡΤ, Η Παραλία

Σκηνή του Γιώργου Νινιού από τη σειρά της ΕΡΤ, Η Παραλία

Οι νικητές θα γίνουν γνωστοί τον Σεπτέμβριο. Η τελετή απονομής θα μεταδοθεί στις 2 Οκτωβρίου.

