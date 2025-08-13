Σοφία Χατζηπαντελή: Βαρύ πένθος για το γνωστό μοντέλο

Σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο βρίσκεται η Σοφία Χατζηπαντελή, καθώς θρηνεί την απώλεια της αγαπημένης της γιαγιάς, η οποία έφυγε από τη ζωή. Η γιαγιά της, που έφερε επίσης το όνομα «Σοφία», αποτελούσε ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο στη ζωή του διεθνούς μοντέλου.

Η Σοφία Χατζηπαντελή θέλησε να αποχαιρετήσει τη γιαγιά της δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από συγκινητικές φωτογραφίες, συνοδευόμενες από ένα κείμενο γεμάτο αγάπη και πόνο.

«Σήμερα, για κάποιο λόγο, η καρδιά μου είναι με το μικρό μου αγγελούδι στον ουρανό. Τη γιαγιά Σοφία. Την έχω στο μυαλό μου όλη μέρα και δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί. Προσπαθώ να ζήσω την ιστορία που δεν πρόλαβε ποτέ να πει», έγραψε η Σοφία Χατζηπαντελή στη λεζάντα της ανάρτησής της, εκφράζοντας έτσι την απέραντη αγάπη και τον σεβασμό που έτρεφε για εκείνη.

Η ανάρτηση της Σοφίας Χατζηπαντελή

Η Σοφία Χατζηπαντελή, γνωστή για την ιδιαίτερη προσωπικότητά της και την αυθεντικότητά της, είχε εκφράσει και στο παρελθόν τη μεγάλη αδυναμία που είχε στη γιαγιά της.

Το μοντέλο που γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή της στην κριτική επιτροπή του GNTM, καλείται τώρα να αντιμετωπίσει τον πόνο της απώλειας, κρατώντας ζωντανές στη μνήμη της τις στιγμές που μοιράστηκε με τη γιαγιά της.