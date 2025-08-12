Δούκισσα Νομικού: Ποζάρει με το απόλυτο μπλε μπικίνι

Φωτογραφίες από τις διακοπές με τα παιδιά της

Άλλο outfit check της Δούκισσας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Mε ένα εντυπωσιακό μπλε μπικίνι, πόζαρε χαμογελαστή στον φακό η Δούκισσα Νομικού. Η παρουσιάστρια απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές αλλά κρατάει και μία επαφή με τους διαδικτυακούς της φίλους δείχνοντάς τους είτε μέρη τα οποία επισκέπτεται είτε ντυσίματα που κάνει για την παραλία ή τις βόλτες της.

Δούκισσα Νομικού: Στιγμές ξεγνοιασιάς με τα παιδιά της στην παραλία

Αυτή τη φορά, την είδαμε να ηρεμεί πλάι στο κύμα φορώντας ένα υπέροχο μαγιό, ενώ σε άλλη φωτογραφία την είδαμε να δροσίζεται με ένα ποτό κάτω από τους φοίνικες και να περνάει πολύτιμο χρόνο με τα παιδιά της.

Δες τις φωτογραφίες που ανήρτησε η Δούκισσα Νομικού - Το υπέροχο μπλε μπικίνι:

Δούκισσα Νομικού: Ποζάρει με το απόλυτο μπλε μπικίνι

Δούκισσα Νομικού: Ποζάρει με το απόλυτο μπλε μπικίνι

Δούκισσα Νομικού: Ποζάρει με το απόλυτο μπλε μπικίνι

Δούκισσα Νομικού: Ποζάρει με το απόλυτο μπλε μπικίνι

Δούκισσα Νομικού: Ποζάρει με το απόλυτο μπλε μπικίνι

Δούκισσα Νομικού: Ποζάρει με το απόλυτο μπλε μπικίνι

Διαβάστε περισσότερα:
ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
