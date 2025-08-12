Δούκισσα Νομικού: Ποζάρει με το απόλυτο μπλε μπικίνι

Mε ένα εντυπωσιακό μπλε μπικίνι, πόζαρε χαμογελαστή στον φακό η Δούκισσα Νομικού. Η παρουσιάστρια απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές αλλά κρατάει και μία επαφή με τους διαδικτυακούς της φίλους δείχνοντάς τους είτε μέρη τα οποία επισκέπτεται είτε ντυσίματα που κάνει για την παραλία ή τις βόλτες της.

Αυτή τη φορά, την είδαμε να ηρεμεί πλάι στο κύμα φορώντας ένα υπέροχο μαγιό, ενώ σε άλλη φωτογραφία την είδαμε να δροσίζεται με ένα ποτό κάτω από τους φοίνικες και να περνάει πολύτιμο χρόνο με τα παιδιά της.

Δες τις φωτογραφίες που ανήρτησε η Δούκισσα Νομικού - Το υπέροχο μπλε μπικίνι: