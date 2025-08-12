Μαρίνα Ασλάνογλου: Απόδραση στη Φολέγανδρο - Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες

Σε ένα από τα ωραιότερα νησιά των Κυκλάδων απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Μαρίνα Ασλάνογλου, σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
Θέλοντας να ξεφύγει από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, η ηθοποιός πραγματοποίησε απόδραση στη Φολέγανδρο, η οποία φημίζεται για την ομορφιά, τα γραφικά τοπία και την παραδοσιακή της αρχιτεκτονική, ενώ νωρίτερα είχε επισκεφτεί την Κρήτη.
Η Μαρίνα Ασλάνογλου μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram μερικές επαγγελματικές λήψεις της, που αναδεικνύουν τα όμοφα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο κυκλαδίτικο νησί, η ίδια πόζαρε στον φακό του φωτογράφου Διονύση Κούτση, ο οποίος την απαθανάτισε μπροστά από υπέροχα φυσικά τοπία, καθώς και μέσα στο νερό.
«Σε κάθε ηλιαχτίδα, βρίσκω την γαλήνη μου», «In every sunbeam, I find my peace», έγραψε σε μία από τις αναρτήσεις της στο Instagram.
Τη νέα σεζόν η Μαρίνα Ασλάνογλου θα πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Alpha «Porto Leone : Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», ενώ προηγούμενως την είχαμε δει να ενσαρκώνει με μεγάλη επιτυχία την Ευανθία Νάτση στις Ψυχοκόρες του ΑΝΤ1.