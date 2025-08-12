Μαρίνα Ασλάνογλου: Απόδραση στη Φολέγανδρο - Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες

Η ηθοποιός «φορτίζει» μπαταρίες για τη νέα τηλεοπτική σεζόν

Τελευταία Νέα
12.08.25 , 18:10 Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη Ζάκυνθο: Στις αυλές των σπιτιών οι φλόγες
12.08.25 , 18:05 Καίγεται η Δυτική Ελλάδα: Μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα - Τρεις τραυματίες
12.08.25 , 17:52 Χάλανδρα Χίου: Μεγάλο το πύρινο μέτωπο - Αναφορές για καμμένα σπίτια
12.08.25 , 17:50 Φωτιά στη Στάμνα Αιτωλοακαρνανίας - Μηνύματα 112 για εκκενώσεις
12.08.25 , 17:48 Έλλξ Κοκκίνου: Αναβάλλεται η συναυλία στην Αιτωλοακαρνανία, λόγω πυρκαγιών
12.08.25 , 17:15 Έφθασε στο Λαύριο το πλοίο που έπλεε με μία μηχανή μετά από «μπλακ άουτ»
12.08.25 , 17:13 Σοφία Σεϊρλή: Δε θα αναπληρωθεί ο ρόλος της στη σειρά «Αύριο»
12.08.25 , 16:25 Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Πευκόφυτο Ωρωπού
12.08.25 , 15:41 Δούκισσα Νομικού: Ποζάρει με το απόλυτο μπλε μπικίνι
12.08.25 , 15:26 Eύκολοι τρόποι για να βελτιώσεις την ερωτική σου ζωή
12.08.25 , 15:19 Μαρίνα Ασλάνογλου: Απόδραση στη Φολέγανδρο - Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες
12.08.25 , 15:06 Ξεκινά το 6ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού «Compartments Dance Project»
12.08.25 , 14:57 Mήπως ο πρώην σου θέλει να επιστρέψει στη ζωή σου; Πώς θα το καταλάβεις
12.08.25 , 14:56 Δροσιά: Άνδρας βγήκε από το δάσος με εμπρηστικό μηχανισμό
12.08.25 , 14:53 Η Μαρία Σολωμού στη Σέριφο - Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η εξομολόγηση της Μαρίνας Ασλάνογλου για το διαζύγιό της στην εκπομπή «Μαμά-δες»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε ένα από τα ωραιότερα νησιά των Κυκλάδων απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Μαρίνα Ασλάνογλου, σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. 

Μαρίνα Ασλάνογλου: Έτσι γιόρτασε τα πρώτα της γενέθλια μετά το διαζύγιό της

Θέλοντας να ξεφύγει από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, η ηθοποιός πραγματοποίησε απόδραση στη Φολέγανδρο, η οποία φημίζεται για την ομορφιά, τα γραφικά τοπία και την παραδοσιακή της αρχιτεκτονική, ενώ νωρίτερα είχε επισκεφτεί την Κρήτη. 

Η Μαρίνα Ασλάνογλου μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram μερικές επαγγελματικές λήψεις της, που αναδεικνύουν τα όμοφα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο κυκλαδίτικο νησί, η ίδια πόζαρε στον φακό του φωτογράφου Διονύση Κούτση, ο οποίος την απαθανάτισε μπροστά από υπέροχα φυσικά τοπία, καθώς και μέσα στο νερό

 

Η Μαρίνα Ασλάνογλου σε ρόλο μοντέλου στη Φολέγανδρο

«Σε κάθε ηλιαχτίδα, βρίσκω την γαλήνη μου», «In every sunbeam, I find my peace», έγραψε σε μία από τις αναρτήσεις της στο Instagram. 

Μαρίνα Ασλάνογλου: Ο λόγος που απείχε από την τηλεόραση 14 χρόνια

Νέες φωτογραφίες της ηθοποιού από τις διακοπές της στη Φολέγανδρο 

Τη νέα σεζόν η Μαρίνα Ασλάνογλου θα πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Alpha «Porto Leone : Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», ενώ προηγούμενως την είχαμε δει να ενσαρκώνει με μεγάλη επιτυχία την Ευανθία Νάτση στις Ψυχοκόρες του ΑΝΤ1. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΝΑ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top