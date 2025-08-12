Γενέθλια Αντόνιο Μπαντέρας: «Συγχαίρω τον εαυτό μου που παρέμεινα νέος»

Τα πόσα «έκλεισε» ο Λατίνος σταρ;

12.08.25 , 09:45 Γενέθλια Αντόνιο Μπαντέρας: «Συγχαίρω τον εαυτό μου που παρέμεινα νέος»
Αντόνιο Μπαντέρας
Ο Αντόνιο Μπαντέρας γιόρτασε τα 65α γενέθλιά του κι έστειλε ένα μήνυμα στους χιλιάδες followers του, μιλώντας για τον χρόνο, τις εμπειρίες και τη διατήρηση της νεανικής ψυχής.

Γενέθλια Αντόνιο Μπαντέρας: «Συγχαίρω τον εαυτό μου που παρέμεινα νέος»

Ο διάσημος Ισπανός ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία του στη θάλασσα, με φόντο τα κύματα. Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή του, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για όσα έχει ζήσει μέχρι σήμερα, τονίζοντας πως προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχή του νέα.

Διάσημος γόης του Χόλιγουντ γιορτάζει την επέτειό του στο... κρεβάτι!

«Σήμερα γίνομαι 65 χρονών και σταματώ για μια στιγμή, για να χαμογελάσω στον δρόμο που διέσχισα, να παραδοθώ ευγνώμων στο παρόν μου και αφήνοντας στην άκρη τα μαθηματικά και το πέρασμα του χρόνου, να συγχαρώ τον εαυτό μου που παρέμεινα νέος», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Αντόνιο Μπαντέρας

Ποιος είναι ο Αντόνιο Μπαντέρας

Γεννήθηκε στις 10 Αυγούστου 1960 στη Μάλαγα της Ισπανίας, με πλήρες όνομα Χοσέ Αντόνιο Ντομίνγκεθ Μπαντέρα. Αρχικά, είχε όνειρο να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αλλά ένας τραυματισμός στο πόδι στην εφηβεία τον οδήγησε να στραφεί στην υποκριτική.

Γενέθλια Αντόνιο Μπαντέρας: «Συγχαίρω τον εαυτό μου που παρέμεινα νέος»

Η καριέρα του ξεκίνησε στην Ισπανία, όπου συνεργάστηκε με τον διάσημο σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδόβαρ σε μια σειρά από ταινίες, όπως το Ο Νόμος του Πόθου και το Δέσε με!. Αυτές οι συνεργασίες τον καθιέρωσαν ως έναν από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της χώρας του.

Στη δεκαετία του '90, έκανε το μεγάλο βήμα στο Χόλιγουντ, κατακτώντας το κοινό με το μεσογειακό του ταμπεραμέντο και το αδιαμφισβήτητο χάρισμά του. Έπαιξε σε εμβληματικές ταινίες όπως το Φιλαδέλφεια, Συνέντευξη με έναν Βρικόλακα και Η Μάσκα του Ζορό, όπου ο ρόλος του Ζορό τον έκανε παγκόσμιο σταρ.

Πέρα από τους ρόλους δράσης και ρομαντισμού, έχει αποδείξει την ευελιξία του και σε άλλους τομείς. Έχει δανείσει τη φωνή του σε χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων, με πιο χαρακτηριστικό τον Γάτο Σπιρουνάτο στις ταινίες Σρεκ και στην ομώνυμη ταινία. Έχει επίσης σκηνοθετήσει ταινίες και έχει ασχοληθεί με το θέατρο.

Γενέθλια Αντόνιο Μπαντέρας: «Συγχαίρω τον εαυτό μου που παρέμεινα νέος»

Υπήρξε παντρεμένος με τις ηθοποιούς Άνα Λέθα και Μέλανι Γκρίφιθ, με την οποία απέκτησε μία κόρη, τη Στέλλα Μπαντέρας. Ο Μπαντέρας έχει επίσης αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας, καθώς το 2017 υπέστη καρδιακή προσβολή, γεγονός που τον έκανε να αναθεωρήσει την προσέγγισή του στη ζωή και την καριέρα του.

Back to Top