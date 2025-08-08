Ευαγγελία Αραβανή: Για κρασί με φίλες της στον Πόρο

Για κρασί στον Πόρο, με την Ιωάννα Σρόιτερ και μία άλλη καλή τους φίλη, βγήκε το βράδυ της Πέμπτης 7/8 η Ευαγγελία Αραβανή. Η εντυπωσιακή παρουσιάστρια φορούσε ένα λευκό σορτς και μία ροζ μπλούζα. Τα μαλλιά της ήταν ελαφριά πιασμένα και ήταν αμακιγιάριστη. Αυτή μάλιστα, ήταν μία σπάνια ανάρτηση της Ευαγγελίας Αραβανή, καθώς δε συνηθίζει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητα και τις διακοπές της στα social media.

Η ανάρτηση της Ευαγγελίας Αραβανή από τον Πόρο:

Υπογραμμίζεται ότι στον Πόρο δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο σύζυγος της Αραβανή, Σπύρος Λάζαρης, με τον οποίο παντρεύτηκαν τον περασμένο Μάιο στη Φιλοθέη.

Το ζευγάρι είχε ζητήσει από τα media να σεβαστούν την ξεχωριστή ημέρα για εκείνους και να μην αναπαράγουν υλικό από τον γάμο τους. Ευαγγελία και Σπύρος απόλαυσαν κάθε στιγμή κοντά στα αγαπημένα τους πρόσωπα, που επέλεξαν να είναι δίπλα σε αυτή την τόσο σημαντική στιγμή της ζωής τους. Κουμπάρος του ζευγαριού ήταν ο Χάρης Πολίτης, ενώ το μωρό τους που βαφτίστηκε εκείνη την ημέρα πήρε το όνομα Άγγελος. Νονός του ήταν ο Άγγελος Κοταρίδης.