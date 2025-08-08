Πένθος για τον Μαρίνο Κόνσολο: Έφυγε όπως ήρθε! Στην αγκαλιά μου!

Το...αντίο στο αγαπημένο του πλάσμα

Βίντεο Αρχείου για τον ηθοποιό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα από τα πιο αγαπημένα πλάσματα του Μαρίνου Κόνσολου δε βρίσκεται στη ζωή! Ο ηθοποιός βιώνει στιγμές πένθους μιας και έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη του σκυλίτσα, η LEO.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα μιας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Χρησιμοποιούν φωτογραφία καρδιοκατακτητή ηθοποιού σε εφαρμογή γνωριμιών

Η τετράποδη φίλη,  που ήταν στο πλευρό του τα τελευταία 15 χρόνια, αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του. Η σχέση τους ήταν βαθιά, σχεδόν οικογενειακή, και ο ίδιος δεν την αποχωρίστηκε ποτέ. 

Ο Μαρίνος θέλησε να της πει το δικό του συγκινητικό αντίο μέσα από μια σειρά φωτογραφιών τους.

Η LEO μου.
Σήμερα, μου παρέδωσε το πιο ιερό της βλέμμα.
Και έφυγε.
Αθόρυβα. Τρυφερά.
Όπως έζησε 15 χρόνια !

Έφυγε όπως ήρθε!
Στην αγκαλιά μου!
Με το βλέμμα μου να είναι το τελευταίο πράγμα που είδε.
Με τη φωνή μου για παλμό,
και την καρδιά μου για πύλη.
Δεν έφυγε μόνη.

Δεν ήμουν έτοιμος.
Αλλά εκείνη… ήταν.

Και έφυγε όπως της άξιζε:
καθαρή, αγαπημένη, στην αγκαλιά του ανθρώπου της.

Για λίγο ακόμα μαζί της.
Έτσι… ανάμεσα στους κόσμους.
Εκεί που για λίγο η αγάπη και ο αποχωρισμός είναι το ίδιο πράγμα.

Το ταξίδι στο Φως ξεκινάει!
Σε ευχαριστώ, LEO μου.
Για όλα.

 

Ο τρόπος με τον οποίο μοιράστηκε τη θλίψη του δείχνει για άλλη μια φορά πως ο δεσμός μεταξύ ανθρώπου και ζώου είναι μοναδικός.

 

