«Είσαι έγκυος;»: Η αποστομωτική απάντηση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη

Ένα βίντεο στο οποίο η Γαρυφαλλιά Καληφώνη τραγουδά και χορεύει απέσπασε δεκάδες σχόλια!

Όλα ξεκίνησαν από ένα σχόλιο μίας follower, η οποία αναρωτήθηκε αν «είναι έγκυος», καθώς παρατήρησε ένα φούσκωμα στην κοιλιά της.

Το εν λόγω σχόλιο έπεσε στην αντίληψη της συντρόφου του Χρήστου Μάστορα, η οποία έσπευσε να απαντήσει άμεσα αλλά και με χιούμορ.



«Όχι, απλά έβαλα κατά λάθος το βίντεο που δεν ρουφάω την κοιλιά μου», απάντησε αστειευόμενη στα σχόλια κάτω από το TikTok βίντεο.

Λίγες ώρες αργότερα, θέλησε να ξεκαθαρίσει την πρόθεσή της και μέσα από Instagram Stories, εξηγώντας ότι η απάντησή της ήταν χιουμοριστική, αλλά και ουσιαστική: «Προφανώς και η απάντησή μου ήταν με χιούμορ. Δε θα απολογηθώ γιατί έφαγα παραπάνω ή γιατί έκανα “κοιλιά”. Αν είναι δυνατόν! Κάποιες μέρες έχω κοιλιακούς, άλλες είμαι —χωρίς υπερβολή— άνετα πέντε μηνών έγκυος», έγραψε και πρόσθεσε: «Είτε αυτό είναι πρήξιμο λόγω γυναικολογικών, είτε επειδή έφαγα λίγο παραπάνω, νιώθω πιο καλά από ποτέ στο σώμα μου. Και αυτό έχει σημασία».



Ο έρωτας και οι διακοπές με τον Χρήστο Μάστορα

Η influencer διανύει από τις ομορφότερες περιόδους της ζωής της, μιας και ο έρωτας με τον Χρήστο Μάστορα της έχει δώσει…φτερά!

Το ζευγάρι πήρε μια γερή δόση ξεκούρασης αφού από τις αρχές Ιουλίου έως και τις αρχές Αυγούστου βρισκόταν σε mood καλοκαιρινών διακοπών.

Επισκέφθηκαν διάφορα ελληνικά νησιά, έκαναν τις βουτιές τους και αφέθηκαν ο ένας στα χάδια του άλλου. «Με τον Χρήστο είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχετε ακούσει κάτι από εμάς ότι παντρευόμαστε; Όχι, δεν ισχύει. Σε αυτά τα τρία χρόνια που είμαι με τον Χρήστο, έχουν βγάλει και 50 φορές στην τηλεόραση ότι έχουμε χωρίσει. Δεν έχουμε χωρίσει ούτε μία φορά», είχε δηλώσει πρόσφατα η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στους δημοσιογράφους και τις τηλεοπτικές κάμερες.