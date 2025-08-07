Μαρία Καλάβρια: Στο νοσοκομείο το πρώην μοντέλο - Τι συνέβη;

Η φωτογραφία που δημοσίευσε

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Το βίντεο που πόσταρε η Μαρία Καλάβρια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Μαρία Καλάβρια, όπως αποκάλυψε η ίδια με μια ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Μαρία Καλάβρια: Η ερώτηση για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου που δεν απάντησε

Το πρώην μοντέλο και επιχειρηματίας δημοσίευσε μια φωτογραφία που τη δείχνει να έχει ορό στο χέρι της, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον λόγο της εισαγωγής της.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καλάβρια από το νοσοκομείο

Η ανάρτηση της Μαρίας Καλάβρια από το νοσοκομείο /Φωτογραφία Instagram

Στην ίδια ανάρτηση, η Μαρία Καλάβρια έδειξε και το δώρο που της έκανε κάποιο αγαπημένο της πρόσωπο, τον εξωγήινο από το animation, Lilo & Stitch.

«Στεναχωρήθηκα όταν έμαθα για τον χωρισμό του Δημήτρη Αλεξάνδρου»

Θυμίζουμε ότι η Μαρία Καλάβρια έχει μια μακροχρόνια καριέρα στον χώρο του μόντελινγκ και της τηλεόρασης, ενώ πλέον έχει στραφεί στον επιχειρηματικό τομέα.

Στην προσωπική της ζωή, ήταν παντρεμένη για περίπου 20 χρόνια με τον επιχειρηματία Σάμι Φάις κι έχει δύο ενήλικα παιδιά, έναν γιο 24 ετών και μία κόρη 22 ετών. Η ίδια έχει δηλώσει ότι μετά το διαζύγιό της, το οποίο δεν ήταν εύκολο, απολαμβάνει την ησυχία της με τα παιδιά της.

Η σχέση της Μαρίας Καλάβρια και του Δημήτρη Αλεξάνδρου συζητήθηκε πολύ!

Η σχέση της Μαρίας Καλάβρια και του Δημήτρη Αλεξάνδρου συζητήθηκε πολύ! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στο πρόαφατο παρελθόν, η εντυπωσιακή γυναίκα είχε σχέση με τον μοντέλο και παρουσιαστή, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΙΑ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
