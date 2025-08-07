Μαντώ Γαστεράτου: Οι πρώτες διακοπές μαζί με τα τρία της παιδάκια

Τα γεμάτα ευτυχία ενσταντανέ που πόσταρε!

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε βίντεο από τη βάπτιση του μικρού γιου της Μαντώς Γαστεράτου και του Νίκου Ισηγόνη που πήρε το όνομα «Χρήστος»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το φετινό καλοκαίρι είναι ξεχωριστό για τη Μαντώ Γαστεράτου και τον Νίκο Ισηγόνη, καθώς απολαμβάνουν τις πρώτες τους διακοπές με τα τρία τους παιδάκια.

Η Μαντώ Γαστεράτου βάπτισε τον γιο της - Ο νονός & ο εντυπωσιακός στολισμός

Τον περασμένο Νοέμβριο, η ευτυχισμένη οικογένεια υποδέχτηκε το τρίτο της μέλος, μια κόρη, ολοκληρώνοντας έτσι την απόλυτη ευτυχία τους.

Μαντώ Γαστεράτου: Οι πρώτες διακοπές μαζί με τα τρία της παιδάκια

Αυτό το διάστημα, η Μαντώ Γαστεράτου μοιράζεται στα social media υπέροχες φωτογραφίες από τις διακοπές τους, οι οποίες είναι γεμάτες αγκαλιές, παιχνίδια και βουτιές. Η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια περνάει ξέγνοιαστες στιγμές με τον σύζυγό της, τους δύο γιους της, Χρήστο και Γιώργο, και την κορούλα τους, την Κυβέλη.

Στις τρυφερές φωτογραφίες που ανέβασε, βλέπουμε τα τρία αδέλφια να παίζουν ανέμελα στην παραλία, ενώ η Μαντώ, ως αφοσιωμένη μητέρα, τα καμαρώνει κι απαθανατίζει κάθε στιγμή. 

Οι διάσημες Ελληνίδες που γέννησαν μέσα στο 2024

Η ανάρτηση της Μαντώς Γαστεράτου

Οι οικογενειακές τους διακοπές αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για να δημιουργήσουν αξέχαστες αναμνήσεις, γεμάτες αγάπη και χαρά.

Μαντώ Γαστεράτου: Η ζωή της τελευταία μέσα από 11 φωτογραφίες

Ποια είναι η Μαντώ Γαστεράτου

Η Μαντώ Γαστεράτου έχει μια αξιόλογη πορεία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης και του θεάματος. Έγινε ευρέως γνωστή στο κοινό το 2010, όταν κέρδισε τον τίτλο της Μις Ελλάς στα καλλιστεία του ΑΝΤ1. Στη συνέχεια, ασχολήθηκε επαγγελματικά με την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, ενώ παράλληλα εργάστηκε κι ως μοντέλο.

Μαντώ Γαστεράτου: Οι πρώτες διακοπές μαζί με τα τρία της παιδάκια

Μέχρι το 2024, εργαζόταν ως ραδιοφωνική παραγωγός στον ραδιοφωνικό σταθμό Ρυθμός 9,49. Τα τελευταία χρόνια έχει το δικό της vidcast με συνεντεύξεις ψυχολογικού προφίλ.

Τον Σεπτέμβριο του 2018 παντρεύτηκε με τον επιχειρηματάι Νίκο Ισηγόνη, σε μια ρομαντική τελετή στην Ανάβυσσο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
