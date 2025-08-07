Δύσκολες ώρες για τον Γεράσιμο Ανδρεάτο – Έκκληση για βοήβεια

Έκκληση για βοήθεια μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook απηύθυνε ο Γεράσιμος Ανδρεάτος.

Το δημόσιο μήνυμα του γνωστού τραγουδιστή συγκίνησε τους διαδικτυακούς του φίλους, καθώς αποκάλυψε ότι ο ανιψιός του βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

Ο ίδιος ζήτησε από το κοινό να προσφέρει αίμα, καθώς ο ανιψιός του, ο Ζαχαρίας Σταυρινάδης, χρειάζεται επειγόντως αιμοπετάλια για τη θεραπεία του.

Ο τραγουδιστής περιέγραψε την κρίσιμη κατάσταση που βιώνει η οικογένειά του, τονίζοντας πως οι ώρες είναι πολύ δύσκολες και κάθε βοήθεια μετράει.

Συγκεκριμένα, κάλεσε όποιον μπορεί να δώσει αίμα να επικοινωνήσει με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Ευαγγελισμού στο τηλέφωνο 2132043956.

Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος ευχαρίστησε εκ των προτέρων όσους ανταποκριθούν στο κάλεσμα αγάπης και αλληλεγγύης, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς σε δύσκολες στιγμές.

Η οικογένεια πάνω από όλα

Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος είναι γνωστός όχι μόνο για την πολυετή καριέρα του στη μουσική αλλά και για την αφοσίωσή του στην οικογένειά του. Παρά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, η οικογένεια έχει πάντα κεντρική θέση στη ζωή του.

Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος ζητά βοήθεια για τον ανιψιό του

Αυτή η δύσκολη κατάσταση με τον ανιψιό του Ζαχαρία έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη για στήριξη και αλληλεγγύη, με τον ίδιο να δείχνει με συγκίνηση πόσο σημαντική είναι η οικογένεια σε στιγμές κρίσης.

Η αγάπη και η φροντίδα για τα αγαπημένα του πρόσωπα αποτελούν κινητήριο δύναμη για τον Γεράσιμο Ανδρεάτο.