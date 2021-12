Σίσσυ Χρηστίδου: Μας δείχνει το υπέροχο χριστουγεννιάτικο σαλόνι της!

Βίντεο από το νέο σπίτι της Σίσσυς Χρηστίδου στα Βριλήσσια

Μετά το διαζύγιό της με τον Θοδωρή Μαραντίνη, η Σίσσυ Χρηστίδου αποφάσισε να μετακομίσει από το σπίτι τους στη Νέα Πεντέλη και να κάνει μία νέα αρχή με τους γιους της στα Βριλήσσια.

Το νέο της σπίτι είναι cozy, μοντέρνο και εντυπωσιακό και το σαλόνι της είναι λες και έχει βγει από το Pinterest!

H παρουσιάστρια έχει στολίσει για τα Χριστούγεννα όλο το σπίτι και η διακόσμηση είναι παραμυθένια.

«It’s the most wonderful time of the year… #HomeAlone», έγραψε η Σίσσυ στο νέο της post στο Instagram κι εκεί είδαμε το στολισμένο σαλόνι στο νέο σπίτι της παρουσιάστριας.

Στη μεγάλη τηλεόραση στο κέντρο του σαλονιού έπαιζε η κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία «Μόνος στο Σπίτι» και γύρω γύρω, στους λευκούς καναπέδες, η παρουσιάστρια απολάμβανε την ταινία μαζί με τους γιους της.

Τα κρεμασμένα λαμπάκια στην εσωτερική βεράντα κλέβουν την παράσταση!

Το νέο σπίτι της Σίσσυς είναι σε γήινες και λευκές αποχρώσεις με το ξύλο να έχει πρωταρχικό ρόλο.





Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media