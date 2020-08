Βάσω Λασκαράκη: Τι έκανε η κόρη της, Εύα και τη χαροποίησε;

Χαίρεστε κι εσείς τόσο πολύ όταν τα παιδιά σας παίζουν ατέλειωτες ωρες με την άμμο και ξεχνάνε τα κινητά και τα ταμπλετ ????? ——————————— #ιστοριεσμαμαδων #mothersstories #princesseva #sandgames #creteisland #ourlifeincrete

A post shared by ⓋⒶⓈⒾⓁⒾⓀⒾ ⓁⒶⓈⓀⒶⓇⒶⓀⒾ (@vasolaskaraki) on Aug 18, 2020 at 8:33am PDT