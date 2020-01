Έχω την εντύπωση πως εμείς οι δύο θα γίνουμε κολλητές 😏💕 #BabyA #babygirl #mybestie Καλή εβδομάδα🌞 #wokeuplikethis #xazomom #goodmorningpost

A post shared by Doukissa Nomikou Theodoridi (@dutchesss_) on Jan 13, 2020 at 1:33am PST