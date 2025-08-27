Κεραμίδι Μαγνησίας: Έδεσαν τραυματία με... τραπεζομάντηλο

Το πανηγύρι στο Κεραμίδι Μαγνησίας μετατράπηκε σε σοβαρό περιστατικό το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όταν ένας 68χρονος άνδρας γλίστρησε και έπεσε, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό κάταγμα.

Το περιστατικό έρχεται να αναδείξει τις σοβαρές ελλείψεις στο περιφερειακό ιατρείο του χωριού, καθώς –όπως καταγγέλλει συγγενής του τραυματία– δεν υπήρχε ούτε ιώδιο, ούτε γάζες, ούτε καν φορείο, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να δέσουν το πόδι του με… τραπεζομάντηλα.

Κεραμίδι Μαγνησίας: Πώς συνέβη το ατύχημα του 68χρονου

Ο 68χρνος έφευγε από το πανηγύρι λίγο μετά τις 12. Στο πλακόστρωτο που οδηγεί από την πλατεία προς το χωριό έχασε την ισορροπία του και έπεσε με δύναμη στο έδαφος. Ασθενοφόρο κλήθηκε από το Κέντρο Υγείας Βελεστίνου, ωστόσο δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το σημείο. Για καλή του τύχη, ναυαγοσώστες που βρίσκονταν τυχαία στο πανηγύρι έσπευσαν και με τη βοήθεια κατοίκων μετέφεραν τον τραυματία με δικό τους φορείο μέχρι το Μεσοχώρι, όπου μπορούσε να φτάσει το ασθενοφόρο. Ο 68χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο και νοσηλεύεται.

Κεραμίδι Μαγνησίας: Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Με αφορμή το περιστατικό στο Κεραμίδι, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε στην παρακάτω ανάρτηση στο X, διαψεύδοντας την καταγγελία.

«Μην αφήνετε τα διάφορα τρολ να καταστρέφουν την εμπιστοσύνη σας προς το ΕΣΥ, με συνεχή διασπορά ψευδών ειδήσεων ή κάνοντας την τρίχα τριχιά».

