Μπαλατσινού – Κικίλιας: Χεράκι - χεράκι στο κέντρο της Αθήνας!

Μόνο στο ΟΚ! που κυκλοφορεί! Αποκλειστικές συνεντεύξεις: Χάρης Ρώμας – Ρένια Λουιζίδου, Ελισάβετ Μουτάφη - Μάνος Νιφλής, Σάββας Πούμπουρας ➕ Στιγμιότυπα από την καθημερινότητα των Ελλήνων celebrities! ➕ Μεγάλο αφιέρωμα: Οι εξορμήσεις των σταρ στα πιο πολυτελή θέρετρα του πλανήτη! #okmagazinegreece #newissue #celebritynews #exclusive #exclusivecelebritynews #exclusiveinterviews #paparazzi

A post shared by OK! Magazine Greece (@okmagazinegr) on Jan 8, 2020 at 2:18am PST