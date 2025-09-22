Εμβόλιο κατά του ΗPV:Γιατί οι γονείς δεν εμβολιάζουν τα έφηβα κορίτσια τους

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), ο οποίος μεταδίδεται μέσω της σεξουαλικής πράξης, ευθύνεται σχεδόν για όλα τα περιστατικά καρκίνου της μήτρας.

Για περισσότερα από 15 χρόνια υπάρχει διαθέσιμο το εμβόλιο κατά του HPV, το οποίο έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό όσον αφορά στην πρόληψη των προκαρκινικών βλαβών, καθώς και του καρκίνου, ενώ η προστασία που αγγίζει έως και το 90%!

Παρόλα αυτά, στην Ελλάδα εκτιμάται ότι έχει κάνει το εμβόλιο κατά του HPV μόνο το 30-35% των κοριτσιών, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη όπου το ποσοστό φτάνει το 70%. Τι είναι αυτό, όμως, που προβληματίζει τους γονείς και δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους;

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι έχει κάνει το εμβόλιο κατά του HPV μόνο το 30-35% των κοριτσιών, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη όπου το ποσοστό φτάνει το 70% / Φωτογραφία: Unsplash.com

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology και διεξήχθει από το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι ερευνητές ανέλυσαν τις αντιλήψεις 996 γονέων κοριτσιών μετάξύ 11 έως 18 χρόνων, σε ένα δείγμα που αντανακλά τα κοινωνικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόλις το 47% των γονέων είχαν ξεκινήσει τον εμβολιασμό της κόρης τους, ενώ το 53% παρέμενε ανεμβολίαστο.

Εκείνοι οι γονείς που αποφάσισαν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, είχαν ενημερωθεί μέσω γιατρού (50,2%), ο οποίος σύστησε και τον εμβολιασμό των κοριτσιών, ενώ σχεδόν οι μισοί από αυτούς (46,8%) δήλωσαν ότι εμβολίασαν τα παιδιά τους με στόχο τη μελλοντική πρόληψη σοβαρών ασθενειών.

Στον αντίποδα, από τους γονείς γονείς που δεν προχώρησαν σε εμβολιασμό, το 25,6% παραδέχτηκε ότι δεν το έκανε λόγω έλλειψης πληροφόρησης, το 22,3% επειδή θεώρησαν ότι το παιδί τους είναι «πολύ μικρό» για ένα τέτοιο εμβόλιο, ενώ το 14,2% δήλωσε ανησυχία λόγω του ότι το εμβόλιο είναι «σχετικά νέο».

Εμβόλιο κατά του HPV: Οι λόγοι πίσω από τις γονεϊκές αποφάσεις

Η στάση των γονέων, οι οποίοι πήραν μέρος στη συγκεκριμένη έρευνα, όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά του HPV μελετήθηκε από τους ερευνητές. Συγκεκριμένα, όσοι αρνήθηκαν τον εμβολιασμό συμφωνούσαν συχνότερα με φράσεις όπως «δεν έχω αρκετές πληροφορίες για να αποφασίσω» ή «είναι νωρίς για να εμβολιαστεί ένα παιδί για ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα», ενώ από την άλλη πλευρά, όσοι γονείς προχώρησαν στον εν λόγω εμβολιασμό δήλωσαν ότι πιστεύουν ακράδαντα στην αποτελεσματικότητά του.

Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γονεών (73,5%), στο οποίο άνηκαν και εκείνοι που εμβολίασαν τα έφηβα κορίτσια τους, έκαναν τον εμβολιασμό μετά τα 12 έτη, παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς οδηγίες συνιστούν να γίνεται στην ηλικία των 11–12 ετών, πριν δηλαδή, από την έναρξη σεξουαλικής δραστηριότητας, αφού τότε η ανοσολογική απόκριση είναι πιο ισχυρή.

Ελληνική έρευνα έδειξε ότι μόλις το 47% των γονέων είχαν ξεκινήσει τον εμβολιασμό της κόρης τους με το εμβόλιο κατά του HPV, ενώ το 53% παρέμενε ανεμβολίαστο / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τέλος, ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας για τις γονεϊκές αποφάσεις που αφορούν στο εμβόλιο HPV ήταν και η ηλικία των γονέων: Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία έτειναν να εμβολιάζουν συχνότερα, ενώ και όσοι είχαν καλή σχέση με τον παιδίατρό τους και του έδειχναν εμπιστοσύνη, ήταν πιο πιθανό να αποδεχτούν το εμβόλιο.

Εμβολιασμός κατά του HPV: Η έρευνα με μια ματιά

Δείγμα: 996 γονείς κοριτσιών 11–18 ετών

Ποσοστό εμβολιασμού: 47% είχαν ξεκινήσει, 53% όχι

Κύριοι λόγοι εμβολιασμού: Σύσταση γιατρού (50,2%), προστασία στο μέλλον (46,8%)

Κύριοι λόγοι μη εμβολιασμού: Έλλειψη πληροφόρησης (25,6%), πολύ μικρή ηλικία (22,3%), «νέο» εμβόλιο (14,2%)

Ηλικία εμβολιασμού: Κυρίως μετά τα 12 έτη, παρά τις συστάσεις για έναρξη από 11–12

Κάλυψη στην Ελλάδα: Περίπου 30–35%, έναντι 70% σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία