Έρχεται και τρίτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά το Πάσχα!

Μετά το Πάσχα έρχεται και τρίτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και αφορά το 2022.

Η τρίτη αυτή δικογραφία έρχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε αντίθεση με τη δεύτερη δικογραφία για τους βουλευτές της ΝΔ Τάσο Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπο Αθανασίου, που απεστάλη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, καθώς δεν προέκυψε ζημιά εις βάρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Στην τρίτη δικογραφία περιλαμβάνονται και πρώην υπουργοί της ΝΔ. Ο ένας λέγεται ότι είναι γνωστό όνομα με προϋπηρεσία στο οικονομικό επιτελείο, ενώ αναφέρεται επίσης και ο πρώην υπουργός Χρήστος Κέλλας, εξ ου και «ανασχηματίστηκε» την Παρασκευή χωρίς να περιλαμβάνεται στην τρέχουσα δικογραφία.

Σενάρια για μείωση βουλευτών μετά τη συνταγματική αναθεώρηση

Πάντως σίγουρο είναι πως το κλίμα στις τάξεις των βουλευτών της ΝΔ όχι απλώς δεν είναι καλό, αλλά είναι βαρύ.

Σε αυτό το περιβάλλον το Μέγαρο Μαξίμου ανοίγει τη συζήτηση για μείωση του αριθμού των βουλευτών, κάτω από τους 300, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, προκειμένου να υπάρξει εξισορρόπηση ως προς την πρόταση Μητσοτάκη για ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή που θα οδηγήσει στην ανάδειξη επιλαχόντων στο βουλευτικό αξίωμα.



