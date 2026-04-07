Έρχεται και τρίτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά το Πάσχα!

Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Αφορά πρώην υπουργούς της ΝΔ

07.04.26 , 22:24 Κλήρωση Τζόκερ 7/4/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4.000.000 ευρώ
07.04.26 , 22:19 Κλήρωση Eurojackpot 7/4: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
07.04.26 , 22:10 Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Ρουμάνος προπονητής ο Μιρτσέα Λουτσέσκου
07.04.26 , 21:52 Αλλαγή φρουράς στην Κύπρο: Ο «Κίμων» έρχεται, η «Έλλη» πηγαίνει
07.04.26 , 21:44 Πειραιάς: Bγήκε από την Εντατική η 2χρονη που δέχθηκε επίθεση από σκύλο
07.04.26 , 21:39 Με ανθρώπινες ασπίδες απαντούν οι Ιρανοί στις απειλές Τραμπ
07.04.26 , 21:35 Ποιο διάσημο ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του ανεβάζοντας βίντεο;
07.04.26 , 21:15 MasterChef: «Ένα πιάτο – μία μπουκιά» - Τι είπε ο Πάνος Ιωαννίδης
07.04.26 , 21:13 Ασθενοφόρο κάηκε ολοσχερώς στη διάρκεια διακομιδής παιδιού από Βόλο - Αθήνα
07.04.26 , 20:53 Έρχεται και τρίτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά το Πάσχα!
07.04.26 , 20:39 Συγκινεί η Χριστίνα Μπόμπα:«Τα τελευταία χρόνια ήταν καθηλωμένος»
07.04.26 , 20:38 Ελεγκτές της Περιφέρειας στην αγορά για «μαϊμού» ελληνικά αμνοερίφια
07.04.26 , 20:21 ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία στη Βουλή για Τ. Χατζηβασιλείου - Χ. Αθανασίου
07.04.26 , 20:00 Πληρωμές 202 εκατ. ευρώ από την ΑΑΔΕ σε 128.000 αγρότες
07.04.26 , 19:34 Μουρτζούκου: Πήρε προθεσμία να απολογηθεί για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
Μαρία Αναστασοπούλου: «Έχω μετακομίσει 7 φορές τα τελευταία 12 χρόνια»
Koυτσουμπής: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Κατερίνα Καινούργιου
Βροχές & κρύο από τη Μ. Πέμπτη - «Κλείδωσε» ο καιρός της Κυριακής του Πάσχα
Fuel Pass: Τα τρία «λάθη» που απορρίπτουν την αίτηση
Το επόμενο βήμα στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο
«Ο Ρέμος μπορεί να σταματήσει από τα μπουζούκια του χρόνου»
Τζένη Θεωνά: Το συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλια του γιου της Αρίωνα
Αδερφές Χοψονίδου: Μας δίνουν ιδέες για άψογα city looks
Κατερίνα Καινούργιου: Πήρε εξιτήριο - Οι φωτογραφίες με την κόρη της
Στο νοσοκομείο ο Τέρενς Κουίκ- Υπεβλήθη σε χειρουργείο
ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Έρχεται ΟΠΕΚΕΠΕ Νο 3 μετά το Πάσχα (βίντεο Star)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έρχεται τρίτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά το Πάσχα, σύμφωνα με πληροφορίες του Γιώργου Ευγενίδη.
  • Η δικογραφία αφορά το 2022 και προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
  • Στην τρίτη δικογραφία περιλαμβάνονται πρώην υπουργοί της ΝΔ, μεταξύ των οποίων ο Χρήστος Κέλλας.
  • Το κλίμα στις τάξεις των βουλευτών της ΝΔ είναι βαρύ, με συζητήσεις για μείωση του αριθμού τους κάτω από 300.
  • Η πρόταση Μητσοτάκη για ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή σχετίζεται με την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Μετά το Πάσχα έρχεται και τρίτη  δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και αφορά το 2022. 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία στη Βουλή για Τ. Χατζηβασιλείου - Χ. Αθανασίου

Η τρίτη αυτή δικογραφία έρχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε αντίθεση με τη δεύτερη δικογραφία για τους βουλευτές της ΝΔ Τάσο Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπο Αθανασίου, που απεστάλη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, καθώς δεν προέκυψε ζημιά εις βάρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.     

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνη απόφαση για άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ

Στην τρίτη δικογραφία περιλαμβάνονται και πρώην υπουργοί της ΝΔ. Ο ένας λέγεται ότι είναι γνωστό όνομα με προϋπηρεσία στο οικονομικό επιτελείο, ενώ  αναφέρεται επίσης και ο πρώην υπουργός Χρήστος Κέλλας, εξ ου και «ανασχηματίστηκε» την Παρασκευή χωρίς να περιλαμβάνεται στην τρέχουσα δικογραφία. 

Σενάρια για μείωση βουλευτών μετά τη συνταγματική αναθεώρηση

Πάντως σίγουρο είναι πως το κλίμα στις τάξεις των βουλευτών της ΝΔ όχι απλώς δεν είναι καλό, αλλά είναι βαρύ. 

«Καζάνι που βράζει» η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε αυτό το περιβάλλον το Μέγαρο Μαξίμου ανοίγει τη συζήτηση για μείωση του αριθμού των βουλευτών, κάτω από τους 300, στο πλαίσιο της Συνταγματικής  Αναθεώρησης, προκειμένου να υπάρξει εξισορρόπηση ως προς την πρόταση Μητσοτάκη για ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή που θα οδηγήσει στην ανάδειξη επιλαχόντων στο βουλευτικό αξίωμα. 


 

