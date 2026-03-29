ΠΑΣΟΚ: Ομόφωνη αλλαγή του καταστατικού - Τι αποφασίστηκε στο συνέδριο

Το ρεπορτάζ του Αντώνη Αντωνόπουλου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ολοκληρώθηκε το τριήμερο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ με μήνυμα ενότητας και απόφαση για κοινό μέτωπο κατά της ΝΔ.
  • Απορρίφθηκε η πρόταση για εκλογή υποψηφίων ηγεσίας μέσω του συνεδρίου, ενισχύοντας την εσωκομματική ηρεμία.
  • Εγκρίθηκε ομόφωνα η αλλαγή του καταστατικού, επαναφέροντας το ΠΑΣΟΚ σε ενιαίο κόμμα και διεκδικώντας μπόνους 50 εδρών στις εκλογές.
  • Θεσπίστηκαν όρια θητειών για βουλευτές (5) και ευρωβουλευτές (3), καθώς και 16 χρόνια για ανώτατα συνδικαλιστικά όργανα.
  • Δηλώσεις Μιλένας Αποστολάκη προκάλεσαν αντιδράσεις από τη ΝΔ, με έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Ολοκληρώνεται σήμερα το τριήμερο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, στο στάδιο του Ταε Κβο Ντο. Παρά το συγκρουσιακό κλίμα των προηγουμενων ημερών, τα εσω-κομματικά μαχαιρια μπήκαν στα θηκαρια και η αυλαία του συνεδρίου «πέφτει» με ένα μήνυμα ενότητας και την απόφαση για ένα κοινό μετωπο κάτα της Νέας Δημοκρατίας.

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: To μεγάλο «στοίχημα» για την επανεκκίνηση του κόμματος

Η ξεκάθαρη διατύπωση ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ και η οριστική απόσυρση της πρότασης για πρόκριση των υποψηφίων για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ μέσα από το συνέδριο, ήταν οι δυο κινήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη που έφεραν την ανακωχή στο εσωκομματικό μέτωπο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αντώνη Αντωνόπουλου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η «μάχη» του σταυρού για την εκλογή των νέων μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Ψήφισε και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

ΠΑΣΟΚ: Ομόφωνη αλλαγή του καταστατικού - Τι αποφασίστηκε

Εκτός από την εικόνα ενότητας, το πιο σημαντικό θέμα του συνεδρίου ήταν η ομόφωνη αλλαγή του καταστατικού, με την οποία το ΠΑΣΟΚ γίνεται και πάλι ενιαίο κόμμα, από συνασπισμός που ήταν μέχρι τώρα. Έτσι, θα μπορεί να διεκδικήσει το μπόνους των 50 εδρών, εάν νικήσει στις εκλογές.

Στις αλλαγές που πέρασαν συμπεριλαμβάνονται:

  • Όριο θητειών στους βουλευτές: έως 5 θητείες
  • Όριο για ευρωβουλευτές: 3 θητείες
  • Έως 16 χρόνια για εκλεγμένους σε ανώτατα συνδικαλιστικά όργανα

Την ίδια στιγμή, η αναφορά της Μιλένας Αποστολάκη για «πελάτες της δεξιάς» προκάλεσε έντονη αντίδραση από την εκπρόσωπο της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία δήλωσε: «Η κ. Αποστολάκη ξεπέρασε κάθε φαντασία, θυμίζοντας εποχές “γερμανοτσολιάδων” και ακραίας τοξικότητας.»

Άμεση ήταν η απάντηση της Μιλένας Αποστολάκη, που έκανε λόγο για πανικοβλημένη κυβερνητική προπαγάνδα, διευκρινίζοντας ότι δεν αναφέρεται στους ψηφοφόρους της ΝΔ αλλά σε συγκεκριμένες πρακτικές: «Είναι οι στρατιές των “ημετέρων” με τις απευθείας αναθέσεις πελάτες. Είναι τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια που θησαυρίζουν πελάτες».

