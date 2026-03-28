Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: To μεγάλο «στοίχημα» για την επανεκκίνηση του κόμματος

Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε με το βλέμμα στραμμένο στις ομιλίες των κορυφαίων στελεχών και τα μηνύματά τους προς το εσωκομματικό ακροατήριο.
Ο πολιτικός συντάκτης του Star Αντώνης Αντωνόπουλος παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το συνέδριο στο στάδιο του Τάε Κβον Ντο, και μεταφέρει το κλίμα και τις τελευταίες πληροφορίες.
Ανδρουλάκης στο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Αδίστακτο σύστημα εξουσίας η ΝΔ
Με φόντο τις εύθραυστες εσωκομματικές ισορροπίες, το μεγάλο στοίχημα παραμένει η επανεκκίνηση του κόμματος για να «ξεκολλήσει» η δημοσκοπική βελόνα, τόνισε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star με την Κατερίνα Τσαμούρη.
Εν τω μεταξύ, η στρατηγική μέχρι τις εκλογές, η διεύρυνση του κόμματος και οι μετεκλογικές συνεργασίες είναι τα θέματα που κυριαρχούν στις ομιλίες των στελεχών του ΠΑΣΟΚ.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης, χθες, με δηκτικό ύφος θέλησε να κλείσει μια και καλή τη συζήτηση για μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης σήμερα ζήτησε ακόμη πιο καθαρές γραμμές στο θέμα των συνεργασιών και θέλησε να κλείσει την πόρτα του κόμματος σε «γυρολόγους και εντεταλμένους», όπως είπε χαρακτηριστικά.
Ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε το δικό του κάλεσμα ενότητας και μίλησε για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, ενώ ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπεραμύνθηκε της πολιτικής αυτονομίας, υπό το πρίσμα, όμως, της ενότητας και της σοβαρότητας.
Ενωτικός και ο Χάρης Δούκας, που ολοκλήρωσε την ομιλία του, λέγοντας ότι η ενότητα δεν απειλείται.