Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: To μεγάλο «στοίχημα» για την επανεκκίνηση του κόμματος

Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε με το βλέμμα στραμμένο στις ομιλίες των κορυφαίων στελεχών και τα μηνύματά τους προς το εσωκομματικό ακροατήριο.

Ο πολιτικός συντάκτης του Star Αντώνης Αντωνόπουλος παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το συνέδριο στο στάδιο του Τάε Κβον Ντο, και μεταφέρει το κλίμα και τις τελευταίες πληροφορίες.

Με φόντο τις εύθραυστες εσωκομματικές ισορροπίες, το μεγάλο στοίχημα παραμένει η επανεκκίνηση του κόμματος για να «ξεκολλήσει» η δημοσκοπική βελόνα, τόνισε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star με την Κατερίνα Τσαμούρη.

Εν τω μεταξύ, η στρατηγική μέχρι τις εκλογές, η διεύρυνση του κόμματος και οι μετεκλογικές συνεργασίες είναι τα θέματα που κυριαρχούν στις ομιλίες των στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, χθες, με δηκτικό ύφος θέλησε να κλείσει μια και καλή τη συζήτηση για μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης σήμερα ζήτησε ακόμη πιο καθαρές γραμμές στο θέμα των συνεργασιών και θέλησε να κλείσει την πόρτα του κόμματος σε «γυρολόγους και εντεταλμένους», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε το δικό του κάλεσμα ενότητας και μίλησε για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, ενώ ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπεραμύνθηκε της πολιτικής αυτονομίας, υπό το πρίσμα, όμως, της ενότητας και της σοβαρότητας.

Ενωτικός και ο Χάρης Δούκας, που ολοκλήρωσε την ομιλία του, λέγοντας ότι η ενότητα δεν απειλείται.