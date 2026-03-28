Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: To μεγάλο «στοίχημα» για την επανεκκίνηση του κόμματος

«Έκοψε» κάθε συζήτηση για συνεργασία με τη ΝΔ ο Νίκος Ανδρουλάκης

Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Πηγή: Ρεπορτάζ Αντώνης Αντωνόπουλος, μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star (28/3/2026)
Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε με το βλέμμα στραμμένο στις ομιλίες των κορυφαίων στελεχών και τα μηνύματά τους προς το εσωκομματικό ακροατήριο.

Ο πολιτικός συντάκτης του Star Αντώνης Αντωνόπουλος παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το συνέδριο στο στάδιο του Τάε Κβον Ντο, και μεταφέρει το κλίμα και τις τελευταίες πληροφορίες.

Ανδρουλάκης στο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Αδίστακτο σύστημα εξουσίας η ΝΔ

Τις τελευταίες πληροφορίες και το κλίμα από τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, μετέδωσε ο Αντώνης Αντωνόπουλος στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star 

Με φόντο τις εύθραυστες εσωκομματικές ισορροπίες, το μεγάλο στοίχημα παραμένει η επανεκκίνηση του κόμματος για να «ξεκολλήσει» η δημοσκοπική βελόνα, τόνισε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star με την Κατερίνα Τσαμούρη.

 Εν τω μεταξύ, η στρατηγική μέχρι τις εκλογές, η διεύρυνση του κόμματος και οι μετεκλογικές συνεργασίες είναι τα θέματα που κυριαρχούν στις ομιλίες των στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, χθες, με δηκτικό ύφος θέλησε να κλείσει μια και καλή τη συζήτηση για μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης σήμερα ζήτησε ακόμη πιο καθαρές γραμμές στο θέμα των συνεργασιών και θέλησε να κλείσει την πόρτα του κόμματος σε «γυρολόγους και εντεταλμένους», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε το δικό του κάλεσμα ενότητας και μίλησε για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, ενώ ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπεραμύνθηκε της πολιτικής αυτονομίας, υπό το πρίσμα, όμως, της ενότητας και της σοβαρότητας.

Ενωτικός και ο Χάρης Δούκας, που ολοκλήρωσε την ομιλία του, λέγοντας ότι η ενότητα δεν απειλείται.

Διαβάστε περισσότερα:
