Τι είπε ο Μητσοτάκης σε σκύλο – ρομπότ για τον…  Πίνατ!

Με όχημα την ολοκλήρωση έργων υποδομής στη Θεσσαλονίκη, όπως το Flyover, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει να ανακόψει διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Στο εργοτάξιο ενημερώθηκε για την πρόοδο του έργου – η ολοκλήρωσή του φτάνει το 50% – και, μαζί με το Μετρό, αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης.

«Είμαι απολύτως σίγουρος ότι όταν τελειώσει και ολοκληρωθεί, περίπου σε έναν χρόνο και κάτι από τώρα, οι Θεσσαλονικείς θα πουν “χαλάλι, άξιζε την ταλαιπωρία”. Μιλάμε πια για μια τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής» τόνισε από τα έργα του Flyover ο πρωθυπουργός.

Λίγο αργότερα, ένας σκύλος-ρομπότ, ο «Κύων», υποδέχθηκε τον πρωθυπουργό στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, το οποίο μέσω τεχνητής νοημοσύνης προβλέπει την κίνηση με ακρίβεια 93% και μειώνει την κυκλοφορία κατά 10-15%.

Μάλιστα ο Κ. Μητσοτάκης είχε και… «διάλογο» με τον σκύλο – ρομπότ για τον σκύλο του Μεγάρου Μαξίμου Πίνατ. «Δεν ξέρω αν είσαι καλύτερος από τον Πίνατ, αλλά το παλεύεις» είπε στο ρομπότ.

Ο Κ. Μητσοτάκης και ο σκύλος - ρομπότ Κύων (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Ρ. Γεωργιάδης)

ΠΑΣΟΚ: Οι καταστατικές αλλαγές στο παρά πέντε φέρνουν φουρτούνες

Στο ΠΑΣΟΚ, λίγα 24ωρα πριν από την έναρξη του συνεδρίου, φουρτούνες προμηνύουν οι καταστατικές αλλαγές της τελευταίας στιγμής.

Μεταξύ των προτάσεων είναι:

-Η μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε ενιαίο κόμμα, με κατάργηση των τάσεων, ώστε να μπορεί να λάβει το μπόνους των εδρών εάν κερδίσει τις εκλογές,

-Η πρόβλεψη ότι όποιος θέλει να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος θα πρέπει να έχει τη στήριξη του 15% των συνέδρων.

Παραιτείται ο Α. Χαρίτσης από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς

Αναταράξεις και στα αριστερά του πολιτικού σκηνικού.

Ο Αλέξης Χαρίτσης, που εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, τελεί υπό παραίτηση από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς.

Προσωρινά τα ηνία του κόμματος αναμένεται να αναλάβει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατά Θ. Πλεύρη: «Αδιανόητη» η δήλωσή του για την Αριστερά

Την ίδια ώρα, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν για εμφυλιοπολεμική ρητορική τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, με αφορμή δήλωσή του.

«Δεν πρέπει ούτε να σεβόμαστε ούτε να τιμούμε τους αγώνες της Αριστεράς. Οι αγώνες της Αριστεράς ήταν πάντοτε αγώνες σε βάρος του έθνους, ήταν αγώνες αντίθετοι με το καλό της πατρίδας» υποστήριξε ο κ. Πλεύρης.

