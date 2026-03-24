Τι είπε ο Μητσοτάκης σε σκύλο – ρομπότ για τον…  Πίνατ!

Επίσκεψη σε έργα στη Θεσσαλονίκη με το βλέμμα στα δεξιά της ΝΔ

Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Πηγή: Φωτογραφίες Ευρωκίνηση/Ρ. Γεωργιάδης Βίντεο Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την πρόοδο του έργου Flyover στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι στο 50% και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου ένα χρόνο.
  • Ο Μητσοτάκης είχε διάλογο με ένα σκύλο-ρομπότ στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας, σχολιάζοντας την ικανότητά του σε σύγκριση με τον σκύλο του, Πίνατ.
  • Στο ΠΑΣΟΚ, προγραμματίζονται καταστατικές αλλαγές που περιλαμβάνουν τη μετατροπή του σε ενιαίο κόμμα και προϋποθέσεις για την ηγεσία.
  • Αλέξης Χαρίτσης παραιτείται από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς, με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη να αναλαμβάνει προσωρινά.
  • ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζουν τη δήλωση του Θ. Πλεύρη για την Αριστερά, χαρακτηρίζοντάς την αδιανόητη.

Με όχημα την ολοκλήρωση έργων υποδομής στη Θεσσαλονίκη, όπως το Flyover, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει να ανακόψει διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Στο εργοτάξιο ενημερώθηκε για την πρόοδο του έργου – η ολοκλήρωσή του φτάνει το 50% – και, μαζί με το Μετρό, αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης.

Μητσοτάκης: Πρωτοποριακό έργο ο Flyοver περιφερειακός της Θεσσαλονίκης    

«Είμαι απολύτως σίγουρος ότι όταν τελειώσει και ολοκληρωθεί, περίπου σε έναν χρόνο και κάτι από τώρα, οι Θεσσαλονικείς θα πουν “χαλάλι, άξιζε την ταλαιπωρία”. Μιλάμε πια για μια τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής» τόνισε από τα έργα του Flyover ο πρωθυπουργός. 

Λίγο αργότερα, ένας σκύλος-ρομπότ, ο «Κύων», υποδέχθηκε τον πρωθυπουργό στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, το οποίο μέσω τεχνητής νοημοσύνης προβλέπει την κίνηση με ακρίβεια 93% και μειώνει την κυκλοφορία κατά 10-15%.

Μάλιστα ο Κ. Μητσοτάκης είχε και… «διάλογο» με τον σκύλο – ρομπότ για τον σκύλο του Μεγάρου Μαξίμου Πίνατ. «Δεν ξέρω αν είσαι καλύτερος από τον Πίνατ, αλλά το παλεύεις» είπε στο ρομπότ. 

Ο Κ. Μητσοτάκης και ο σκύλος - ρομπότ Κύων (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Ρ. Γεωργιάδης)    

ΠΑΣΟΚ: Οι καταστατικές αλλαγές στο παρά πέντε φέρνουν φουρτούνες

Στο ΠΑΣΟΚ, λίγα 24ωρα πριν από την έναρξη του συνεδρίου, φουρτούνες προμηνύουν οι καταστατικές αλλαγές της τελευταίας στιγμής.

Διέγραψε τον Κωνσταντινόπουλο ο Ανδρουλάκης από την ΚΟ ΠΑΣΟΚ!

Μεταξύ των προτάσεων είναι:

-Η  μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε ενιαίο κόμμα, με κατάργηση των τάσεων, ώστε να μπορεί να λάβει το μπόνους των εδρών εάν κερδίσει τις εκλογές,

-Η πρόβλεψη ότι όποιος θέλει να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος θα πρέπει να έχει τη στήριξη του 15% των συνέδρων.

 

Παραιτείται ο Α. Χαρίτσης από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς

Αναταράξεις και στα αριστερά του πολιτικού σκηνικού.

Ο Αλέξης Χαρίτσης, που εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, τελεί υπό παραίτηση από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς.

Προσωρινά τα ηνία του κόμματος αναμένεται να αναλάβει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατά Θ. Πλεύρη:  «Αδιανόητη» η δήλωσή του για την Αριστερά

Την ίδια ώρα, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν για εμφυλιοπολεμική ρητορική τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, με αφορμή δήλωσή του.

«Δεν πρέπει ούτε να σεβόμαστε ούτε να τιμούμε τους αγώνες της Αριστεράς. Οι αγώνες της Αριστεράς ήταν πάντοτε αγώνες σε βάρος του έθνους, ήταν αγώνες αντίθετοι με το καλό της πατρίδας» υποστήριξε ο κ. Πλεύρης.    
 

