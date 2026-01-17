Κ. Μητσοτάκης: «Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στους αγρότες»

Για μια «όμορφη μέρα, ελπίδας και αυτοπεποίθησης» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» στην Ελλάδα, σε συνέντευξή του στον Alpha.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι είναι η πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Μπελαρά που θα πάρουμε και αποτελεί σύμβολο μιας ισχυρής Ελλάδας.

«Απαραίτητη επένδυση ώστε όλες και όλοι να αισθανόμαστε ασφαλείς και η χώρα μας να είναι πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή», τόνισε σημειώνοντας ότι έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Μιλάμε για τα F35 της θάλασσας», ανέφερε και δήλωσε πως του έκανε εντύπωση το καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Μητσοτάκης: «Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου η συνάντηση με Ερντογάν»

Όσον αφορά στην επικείμενη συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως η ημερομηνία δεν έχει «κλειδώσει» ακόμα.

«Ευελπιστούμε ότι θα είναι στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου», τόνισε.

«Η Ελλάδα προσέρχεται στις συζητήσεις για το ένα και μόνο ζήτημα, η οριοθέτηση της θαλάσσιας ζώνης. Θα πρέπει η Τουρκία να αποστεί από μια σειρά διεκδικήσεων οι οποίες είναι παντελώς ανυπόστατες», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:

«Και να διαφωνούμε αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε διαρκώς στα κόκκινα. Εγώ θα πάω στην Τουρκία ως επικεφαλής υπουργικής αντιπροσωπείας για να συζητήσουμε και τα μεγάλα και τα επί μέρους κάθε υπουργού».

Ερωτηθείς για τον Έντι Ράμα και τις δηλώσεις του απάντησε ότι μερικές φορές του ξεφεύγουν πράγματα που δεν πρέπει να τα λέει.

«Είπε μια χοντράδα. Νομίζω το κατάλαβε. Ξέρει ότι και η πορεία της Αλβανίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα. Κρατώ τη διόρθωση. Ήταν άστοχη δήλωση. Καλύτερα να την αφήσουμε πίσω μας», τόνισε.

Μητσοτάκης: «Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα στους αγρότες από αυτά που επιβάλλει ο προϋπολογισμός»

Αναφερόμενος στη διαμάχη με τους αγρότες και την επικείμενη συνάντηση που θα έχουν και πάλι ο πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος και κατηγορηματικός.

«Θα τους ακούσω. Δεν έχω διάθεση να δώσω περισσότερα χρήματα από αυτά που επιβάλλει ο προϋπολογισμός, επιβάλλει η κοινωνική δικαιοσύνη και επιτρέπει η Ευρώπη».

Όσο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξεταστική είπε ότι καλώς έγινε έστω και αν μερικές φορές η εικόνα η οποία βγήκε ήταν πραγματικά θλιβερή.

«Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις εξεταστικές ότι κάθε βουλευτής και αρχηγός επιδιώκει τα 10 δευτερόλεπτα του "τικ τοκ". Παρά ταύτα ήρθαν όλοι, βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα. Έχουμε ευθύνη που δεν αντιμετωπίσαμε νωρίτερα το πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε τώρα», ανέφερε.

Μητσοτάκης: «Καμία απάντηση για Ανεστίδη»

Ερωτηθείς για τον κ. Ανεστίδη αρνήθηκε να δώσει απάντηση, τονίζοντας με νόημα ότι «δεν είναι αυτή η εικόνα του πρωτογενούς τομέα».

Για τη συμφωνία Mercosur ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που έρχονται στην Ευρώπη ελέγχονται ενώ υπάρχει πλαίσιο ελέγχου και στις τιμές. Σημείωσε ότι θα είναι προστατευμένα ελληνικά προϊόντα όπως η φέτα.

«Είναι μια ωφέλιμη συμφωνία η οποία υπάρχει στο τραπέζι από το 2019», επισήμανε.

Μητσοτάκης: «Στηρίξαμε τους κτηνοτρόφους στο θέμα της ευλογιάς»

Ο πρωθυπουργός για το πρόβλημα της ευλογιάς είπε ότι η κυβέρνηση στήριξε τους κτηνοτρόφους.

«Υπάρχει παραφιλολογία για το εμβόλιο. Δεν υπάρχει καμία σοβαρή κτηνιατρική σχολή ή σοβαρός επιστήμονας που να εισηγείται να κάνουμε εμβόλιο γιατί μετά η ευλογιά θα γίνει ενδημική και δε θα μπορούμε να εξάγουμε τα προϊόντα μας. Να εφαρμόσουμε τα πρωτόκολλα», τόνισε.

Μητσοτάκης για κόμμα Καρυστιανού: «Αφήστε να δούμε τι θα γίνει»

Ερωτηθείς για το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού είπε πως είναι παράξενο να καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις κόμματα που δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί ενώ επισήμανε πως είναι μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να είναι κάποιος γονιός θύματος μιας τραγωδίας από το να είναι αρχηγός κόμματος. «Αφήστε να δούμε τι θα γίνει», σχολίασε.

Επανέλαβε τέλος ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. «Δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος, πιστεύω στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις», απάντησε σε σχετική ερώτηση.