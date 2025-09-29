Δημοσκόπηση Alco για τον Alpha: 12,5 μονάδες μπροστά η ΝΔ

Στις 12,5 ποσοστιαίες μονάδες δίνει τη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ η νέα δημοσκόπηση της Alco, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. Η ΝΔ συγκεντρώνει το 24% στην πρόθεση ψήφου, έναντι 11,5% που συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ. Τρίτο κόμμα αναδεικνύεται η Ελληνική Λύση.

Αν και δεν υπάρχει τίποτε επίσημο, το «κόμμα Τσίπρα» περιλαμβάνεται πλέον στα… στάνταρ των δημοσκοπικών μετρήσεων, καταγράφοντας μάλιστα σταθερότητα σε επίπεδο ποσοστών. Όπως και σε άλλες δημοσκοπήσεις, θετικά τοποθετήθηκε το 19%.

