Δημοσκόπηση Alco για τον Alpha: 12,5 μονάδες μπροστά η ΝΔ

Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ – Σταθερό στο 19% το «κόμμα Τσίπρα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.09.25 , 23:45 Ναταλία Τσαλίκη: Η Φιλοσοφική, ο Γιάννης Μπέζος κι η Κυρία επί των Τιμών
29.09.25 , 23:31 Ορφέας Αυγουστίδης: Τα Φαντάσματα και οι σκέψεις που έκανε μικρός
29.09.25 , 23:25 Καιρός: Εικόνες Από Την Κακοκαιρία Σε Κρήτη - Δυτική Ελλάδα
29.09.25 , 23:16 Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ
29.09.25 , 23:05 Νετανιάχου - Τραμπ συμφώνησαν για το τέλος του πολέμου στη Γάζα
29.09.25 , 23:05 Φάρμα: Η ομάδα που κέρδισε τη δοκιμασία ασυλίας και τα νεύρα!
29.09.25 , 22:50 Madonna: Αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να δώσει τέλος στη ζωή της!
29.09.25 , 22:45 Φάρμα: Η δεύτερη δοκιμασία ασυλίας γίνεται στη λίμνη Λάδωνα!
29.09.25 , 22:15 Άννα Μπεζάν - Δημήτρης Παππάς: Η κόρη τους, Χριστίνα Νεκταρία έγινε τριών!
29.09.25 , 22:07 Kρήτη: Την ενοχή της χήρας του καρδιολόγου πρότεινε ο εισαγγελέας
29.09.25 , 22:05 Φάρμα: Η ανταλλαγή που πρότεινε να κάνει ο Δημήτρης στους «Πράσινους»!
29.09.25 , 21:57 Αμαλία Κωστοπούλου: Ρομαντική βόλτα με σκάφος με τον σύντροφό της
29.09.25 , 21:57 Δημοσκόπηση Alco για τον Alpha: 12,5 μονάδες μπροστά η ΝΔ
29.09.25 , 21:36 Θεσσαλονίκη: 16χρονη έκλεινε ερωτικά ραντεβού για 200 ευρώ - Βίντεο
29.09.25 , 21:35 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε 8 κιλά αλεύρι;
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Θεσσαλονίκη: 16χρονη έκλεινε ερωτικά ραντεβού για 200 ευρώ - Βίντεο
Το «Πόθεν Έσχες» Κικίλια - Μπαλατσινού: Οι καταθέσεις και τα ακίνητα
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Νέα απάτη: Προσποιούνται αγοραστές - ενοικιαστές & αδειάζουν λογαριασμούς!
Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ
Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Οι πρώτες δηλώσεις του μετά το τροχαίο
Απεργία 1/10: Προβλήματα με τις πτήσεις – Τι να κάνετε αν έχετε εισιτήριο
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Alco/Alpha TV, newpost.gr
Πρόθεση ψήφου Alco
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στις 12,5 ποσοστιαίες μονάδες δίνει τη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ η νέα δημοσκόπηση της Alco, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. Η  ΝΔ συγκεντρώνει το 24% στην πρόθεση ψήφου, έναντι 11,5% που συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ. Τρίτο κόμμα αναδεικνύεται η Ελληνική Λύση.

Αν και δεν υπάρχει τίποτε επίσημο, το «κόμμα Τσίπρα» περιλαμβάνεται πλέον στα… στάνταρ των δημοσκοπικών μετρήσεων, καταγράφοντας μάλιστα σταθερότητα σε επίπεδο ποσοστών. Όπως και σε άλλες δημοσκοπήσεις, θετικά τοποθετήθηκε το 19%. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr  

 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
 |
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ALCO
 |
ALCO ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top