Νίκος Ανδρουλάκης: Η απάντηση στο Star για τη μείωση του ΦΠΑ

Εκλογές για να υπάρξει πολιτική αλλαγή ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος του που περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη στεγαστική κρίση, το δημογραφικό.

H ερώτηση της δημοσιογράφου Ραλλιώς Λεπίδου για το δελτίο ειδήσεων του Star:

«O μεγαλύτερος πονοκέφαλος των Ελλήνων σήμερα είναι η ακρίβεια. Παρακολούθησα χθες την ομιλία σας πολύ προσεκτικά, είπατε πως θα μειώσετε το ΦΠΑ σε βασικά είδη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ποια είδη θα μειώσετε το ΦΠΑ, ποσό θα μειωθεί ο συντελεστής, αν έχετε κοστολογήσει αυτό το μέτρο και πως θα καλύψετε την αντίστοιχη απώλεια στα δημόσια έσοδα».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν έχουμε χρέος προς την πατρίδα με την κατάσταση που υπάρχει στο δημογραφικό να μηδενίσουμε το ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα; Δεν έχουμε χρέος να πάμε στο 6% το ρύζι και κάποια αλλά προϊόντα; Τις πατάτες; που αφορούν τους πιο φτωχούς και αδύναμους Έλληνες; Δεν ξέρει η Ευρώπη που το προτείνει ως μέτρο και που καταφέρνουν τα κράτη που το υλοποιούν να φέρνει αποτελέσματα και ξέρει η κυβέρνηση της ΝΔ;»

Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη στις εκλογές έστω και μια ψήφο διαφορά, επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να ηττηθούν να πάνε στην αντιπολίτευση» τόνισε. Εμφανίστηκε ανοικτός σε συνεργασίες, ωστόσο απέφυγε να απαντήσει με ποιες δυνάμεις.

«Όποιος θέλει αυτήν την αλλαγή που προτείνουμε με το πρόγραμμά μας, ας έρθει- το πρόγραμμά μας είναι «ευαγγέλιο», δεν πρόκειται να μπούμε στον πειρασμό συμφωνιών που θα υπονομεύσουν το πρόγραμμά μας» αρκέστηκε να πει.

