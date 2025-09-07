Μέτρα ΔΕΘ: Tα τρία στρατόπεδα που θα οικοδομηθούν 2.000 διαμερίσματα

Ακίνητα του ελληνικού Δημοσίου που παραμένουν ανεκμετάλλευτα θα αξιοποιούνται προς όφελος της κοινωνίας, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Η αρχή γίνεται με τρία στρατόπεδα, όπου θα ανεγερθούν συνολικά 2.000 διαμερίσματα.
Όπως εξήγησε, το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα αφορά:
- Το στρατόπεδο «Καραϊσκάκη» στο Χαϊδάρι Αττικής, έκτασης περίπου 145 στρεμμάτων, όπου προβλέπεται η κατασκευή 58 συγκροτημάτων με 696 διαμερίσματα.
- Το στρατόπεδο «Ζιάκα» στη Θεσσαλονίκη (Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου), έκτασης 128 στρεμμάτων, με 50 συγκροτήματα και 600 διαμερίσματα.
- Το στρατόπεδο «Μανουσογιαννάκη» στην Πάτρα, συνολικής έκτασης 150 στρεμμάτων, όπου θα δημιουργηθούν 60 συγκροτήματα με 720 διαμερίσματα.
Από τα νέα αυτά σπίτια, το 25% θα καλύψει στεγαστικές ανάγκες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ το υπόλοιπο 75% θα διατεθεί σε πολίτες που δε διαθέτουν πρώτη κατοικία.
Ο πρωθυπουργός τόνισε πως το συγκεκριμένο σχέδιο είναι μόνο η αρχή, καθώς στόχος είναι να παραχωρηθούν στην κοινωνία κι άλλα αδρανή ακίνητα του Δημοσίου.