Μέτρα ΔΕΘ: Tα τρία στρατόπεδα που θα οικοδομηθούν 2.000 διαμερίσματα

Ακίνητα του ελληνικού Δημοσίου που παραμένουν ανεκμετάλλευτα θα αξιοποιούνται προς όφελος της κοινωνίας, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Η αρχή γίνεται με τρία στρατόπεδα, όπου θα ανεγερθούν συνολικά 2.000 διαμερίσματα.

Όπως εξήγησε, το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα αφορά:

Το στρατόπεδο «Καραϊσκάκη» στο Χαϊδάρι Αττικής, έκτασης περίπου 145 στρεμμάτων, όπου προβλέπεται η κατασκευή 58 συγκροτημάτων με 696 διαμερίσματα. Το στρατόπεδο «Ζιάκα» στη Θεσσαλονίκη (Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου), έκτασης 128 στρεμμάτων, με 50 συγκροτήματα και 600 διαμερίσματα. Το στρατόπεδο «Μανουσογιαννάκη» στην Πάτρα, συνολικής έκτασης 150 στρεμμάτων, όπου θα δημιουργηθούν 60 συγκροτήματα με 720 διαμερίσματα.

Από τα νέα αυτά σπίτια, το 25% θα καλύψει στεγαστικές ανάγκες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ το υπόλοιπο 75% θα διατεθεί σε πολίτες που δε διαθέτουν πρώτη κατοικία.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως το συγκεκριμένο σχέδιο είναι μόνο η αρχή, καθώς στόχος είναι να παραχωρηθούν στην κοινωνία κι άλλα αδρανή ακίνητα του Δημοσίου.