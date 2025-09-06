Κάλεσμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση για το Εθνικό Απολυτήριο

Στο πλαίσιο των τεσσάρων μεταρρυθμίσεων που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη 89η ΔΕΘ το βράδυ του Σαββάτου 6/9/25, από το Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», τόνισε και παρουσίασε ως πρώτη μεταρρύθμιση την καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου, «ώστε να αποκατασταθεί ο αυτοτελής ρόλος του λυκείου», σε βάθος τετραετίας.



Ο πρωθυπουργός ζήτησε, μιλώντας για την καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου, τη συναίνεση της αντιπολίτευσης για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, παρότι αναγνώρισε πως συχνά «η πολιτική διαφωνία τον 21ο αιώνα μετατρέπεται σε ένα πολιτικό γινάτι».



Κυριάκος Μητσοτάκης στην 89η ΔΕΘ: Το κάλεσμα και οι αιχμές για την αντιπολίτευση



«Παρά την αρνητική στάση της αντιπολίτευσης την καλώ σε κάποιους είδους συγκλίσεις. Για παράδειγμα, στην πρόταση για το εθνικό απολυτήριο, ζητώ τη συνεργασία της για το αύριο της παιδείας», είπε ο κ. Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «πρέπει κάπου να συναντιόμαστε στο πεδίο του αποτελέσματος και θεωρώ πολιτικό καθήκον μου να κάνουμε αυτή την επιλογή συνεννόησης».

«Η πολιτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση ευημερίας. Η πατρίδα μας ευτυχώς τη διαθέτει. Ζητώ ο τόνος των κομματικών διαφωνιών να είναι πιο χαμηλός. Δεν είμαστε τόσοι πολλοί για να είμαστε διαιρεμένοι» πρόσθεσε.

Οι στόχοι

Με το Εθνικό Απολυτήριο το Λύκειο επανακτά τον αυτόνομο παιδαγωγικό του ρόλο, καθώς το εθνικό απολυτήριο δεν εστιάζει αποκλειστικά στις εξετάσεις, αλλά επιδιώκει την καλλιέργεια δεξιοτήτων, γνώσης και αυτογνωσίας. Μετατοπίζεται, δηλαδή, το βάρος από την εξετασιοκεντρική προσέγγιση, στη συνεπή μαθητική πορεία και την ουσιαστική αξιολόγηση και πρόοδο του μαθητή ως αλλαγή φιλοσοφίας.

Επιπλέον, η Υπουργός Παιδείας εστίασε στο γεγονός ότι το νέο σύστημα:

θα ενισχύσει την αξιοπιστία των εξετάσεων,

θα διαφυλάξει την κοινωνική τους διάσταση και

θα παράσχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης, με διαδικασίες που περιορίζουν τις ανισότητες και ενισχύουν τη διαφάνεια.

Πυλώνες, 230.000 μαθητές

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, το νέο Λύκειο αφορά, 230.000 μαθητές κάθε χρόνο, 23.500 εκπαιδευτικούς, χιλιάδες οικογένειες, τα πανεπιστήμια, αλλά και την αγορά εργασίας, στοχεύοντας σε 3 πυλώνες:

στην εμπιστοσύνη στο Λύκειο ως αυτόνομη μορφωτική βαθμίδα,

στην ενίσχυση της δίκαιης και διαφανούς αξιολόγησης και

στην ομαλή μετάβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Εξάλλου, η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει ότι το Εθνικό Απολυτήριο είναι μια ευρέως διαδεδομένη πολτική, καθώς “ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (ΕΟΕ) προτείνει τη σύνδεση των πανελλαδικών εξετάσεων με το εθνικό απολυτήριο, όπως εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το ελληνικό μοντέλο εμπνέεται από συστήματα όπως το Matura, το Abitur και το Baccalauréat, προσαρμοσμένα όμως στις εθνικές ανάγκες και πολιτισμικές μας ιδιαιτερότητες”, υποστήριξε η Σοφία Ζαχαράκη.

Η Μετάβαση στο νέο σύστημα

Ως προς την μετάβαση στο νέο σύστημα, η Υπουργός Παιδείας τόνισε ότι αυτή θα επιτευχθεί με βάση ένα καλά σχεδιασμένο και σταδιακά εφαρμόσιμο πλαίσιο το οποίο θα περιλαμβάνει:

Επικαιροποιημένα Προγράμματα Σπουδών

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Ενίσχυση της παιδαγωγικής λειτουργίας κάθε τάξης

Καθιέρωση προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων και στις τρεις τάξεις

Αναβαθμισμένη Τράπεζα Θεμάτων

Διαβαθμισμένες απολυτήριες και προαγωγικές εξετάσεις

Εσωτερικά και εξωτερικά εργαλεία εποπτείας και αξιολόγησης

Επέκταση πιστοποίησης ξένων γλωσσών εντός σχολείου

Αντιμετώπιση του άγχους των εξετάσεων

Παράλληλα, όμως «το Υπουργείο αναγνωρίζει τον σημαντικό ψυχολογικό αντίκτυπο των εξετάσεων στους εφήβους, ειδικά σε κορίτσια και μαθητές από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και προσαρμόζει τις παρεμβάσεις του για να περιορίσει αυτό το φαινόμενο, επωφελεία όλων των μαθητών και μαθητριών μας» σημείωσε η κυρία Ζαχαράκη, με δεδομένη την πολυετή και έντονη προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.