ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 22 εκατομμύρια ευρώ σε 1.000 ΑΦΜ

«Δεσμεύεται η περιουσία τους», δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Οι ανακοινώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε από τη Θεσσαλονίκη όπου βρίσκεται εν όψει της ΔΕΘ (Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης) στα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της έρευνας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε χαρακτηριστικά «Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μα υπόθεση που πλήγωσε την ελληνική κοινωνία, Δεν είναι ανεκτό κάποιοι να επιβουλεύονται τους ελληνικούς πόρους είτε εθνικούς είτε ευρωπαϊκούς».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιδότηση 20 εκατ. ευρώ σε… ανώνυμο Αθηναίο

Σύμφωνα με όσα είπε ο υπουργός, ελέγχθηκαν 6.354 ΑΦΜ που είχαν υποβάλει αίτηση, εντοπίστηκαν 1.036 για τα οποία υποβλήθηκαν εκθέσεις στον εισαγγελέα και καταλογίσθηκαν 22,6 εκατ. ευρώ.

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Αναλυτικά η ενημέρωση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη

  • Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήγωσε την ελληνική κοινωνία.
  • Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους, είτε είναι εθνικοί είτε ευρωπαϊκοί. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων.
  • Δικό μας καθήκον μας, καθήκον, δηλαδή, της Πολιτείας, της κυβέρνησης και του κράτους είναι να θέτει σε λειτουργία όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει, ώστε να προλαμβάνει και, όπου χρειάζεται, να ελέγχει, να εντοπίζει και να τιμωρεί την παραβατικότητα.
  • Και οι μηχανισμοί γίνονται κάθε μέρα και πιο αποτελεσματικοί, με σύγχρονα μέσα, με άνδρες και γυναίκες που είναι πιστοί και αφοσιωμένοι στο καθήκον τους.
  • Η Νομιμότητα, η ασφάλεια είναι ΔΙΚΟ μας καθήκον, αλλά και κοινή μας υπόθεση- Κοινωνίας και Πολιτείας. Γιατί, αν θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον, μόνο έτσι μπορούμε να το πετύχουμε. Με την κοινή μας δράση, με το ενδιαφέρον και την έγνοια μας για τον διπλανό μας και την πατρίδα μας.

Αναβαθμίστηκαν στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις!

Όσα είπε ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για την έρευνα των ελληνικών αρχών στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά από συσκέψεις και επικοινωνίες των συναρμόδιων Υπηρεσιών, ΕΛ.ΑΣ, ΑΑΔΕ και Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και, με εντολή του πρωθυπουργού, αποφασίστηκε η διερεύνηση σε βάθος της υπόθεσης που σχετίζεται με τις επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν κατόπιν αιτήσεων στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Έτσι, λοιπόν, από τον εποπτεύοντα τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Εισαγγελέα εκδόθηκε παραγγελία για διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, με την οποία ξεκίνησε η διερεύνηση από τη Δ.Α.Ο.Ε. | Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων, προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ετών 2019 – 2024.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνα για ψεύτικα μισθωτήρια με το ΑΦΜ των ΕΛΤΑ!

Με την προαναφερόμενη παραγγελία διατάσσεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να συλλεγούν, με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για να κριθεί, από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, αν θα πρέπει να κινηθεί ποινική δίωξη για τις παρακάτω πράξεις:

  1. εγκληματική οργάνωση/σύσταση/συμμορία,
  2. κοινή και διακεκριμένη απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση,
  3. κοινή και διακεκριμένη πλαστογραφία κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση,
  4. ηθική αυτουργία / συνέργεια στις ανωτέρω πράξεις κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, κατά συρροή, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση.

Για την εκτέλεση της εισαγγελικής παραγγελίας, η Υπηρεσία προέβη στις παρακάτω ενέργειες.

Θα σας αναφέρω ορισμένα στοιχεία, απολύτως τυπικά και θεσμικά, ωστόσο κρίσιμα για τη νομιμότητα, διαφάνεια και προστασία των στοιχείων και προσωπικών δεδομένων.

  1. Διασφάλιση του γνήσιου και απαραβίαστου των ψηφιακών δεδομένων, με την εξαγωγή αντιγράφου και κατάσχεση αυτού από το Πληροφοριακό Σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπου αφορούν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε) φυσικών/ νομικών προσώπων προς τον Οργανισμό. Η διαδικασία αυτή διήρκησε από τις 9 Ιουλίου 2025 έως τις 28 Ιουλίου 2025.
  2. Με την έγκριση του Εισαγγελέα τέθηκαν κριτήρια για την έναρξη της έρευνας και τον εντοπισμό των αρχικών μορφών απάτης. Ο καθορισμός των κριτηρίων μέχρι την τρέχουσα χρονική περίοδο, προέκυψε από την προγενέστερη διερεύνηση παρόμοιων υποθέσεων της Υπηρεσίας, την αξιολόγηση καταγγελλόμενων στοιχείων, παρεχόμενων πληροφοριών και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παροχή των επιδοτήσεων.

OΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή» λίστα με πάνω από 100 ΑΦΜ - Ξεκινούν οι δεσμεύσεις

Σημειώνουμε ότι από τους Α.Φ.Μ. που προέκυψαν με την εφαρμογή των προαναφερόμενων κριτηρίων, επιλέχθηκαν να διερευνηθούν, από τους χειριστές της Υπηρεσίας, αυτοί που -από την πρώτη έρευνα- παρουσίαζαν χαρακτηριστικά παραβατικότητας – απάτης. Μέχρι σήμερα, έχουν προκύψει τα εξής στοιχεία:

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 22 εκατομμύρια ευρώ σε 1.000 ΑΦΜ

Επιπρόσθετα, σας αναφέρω ότι η διαβίβαση ανακριτικών εκθέσεων στην εισαγγελική Aρχή, μέχρι σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις.

Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια της έρευνας εξήχθησαν τα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και 2024.

Η, έως σήμερα, διερεύνηση των περιπτώσεων, που διαπιστώθηκε απάτη στη λήψη οικονομικών επιδοτήσεων, έχει αναδείξει τις εξής μεθόδους:

  • Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.
  • Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.
  • Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.
  • Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.
  • Ή ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.

Η παραγγελία του Εισαγγελέα εκτελείται αδιάλειπτα και για αυτόν τον σκοπό θα δημιουργηθεί μία ειδική ομάδα αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας, με τους εξής στόχους:

  • Συνεχή επικαιροποίηση των κριτηρίων επισήμανσης αιτήσεων μοναδικών δικαιούχων (ΑΦΜ).
  • Εξέταση δραστηριοποίησης εγκληματικών ομάδων, οι οποίες έδρασαν οργανωμένα για τη λήψη σχετικών επιδοτήσεων.
  • Τον προσδιορισμό, εκ νέου, μεθόδων που αναπτύχθηκαν για την εξαπάτηση του μηχανισμού παροχής επιδοτήσεων.
