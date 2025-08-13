Ο Κυρ. Μητσοτάκης στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων

Για τις φωτιές που είναι σε εξέλιξη

13.08.25 , 13:05 Ο Κυρ. Μητσοτάκης στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων
Μητσοτάκης: Στο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων
Με αφορμή τις φωτιές των τελευταίων ωρών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε στην Αθήνα και επισκέφτηκε το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Εκεί προήδρευσε σε διυπουργική και διακλαδική σύσκεψη για την πορεία αντιμετώπισης των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων / Φωτογραφίες Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Κυριάκος Μητσοτάκης

