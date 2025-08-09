Πένθος για τον Κώστα Γείτονα - Έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του

Την τελευταία της πνοή άφησε σήμερα Σάββατο 9 Αυγούστου, η Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη, η σύζυγος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Γείτονα.
Η Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη ήταν κοινωνική λειτουργός. Διετέλεσε επί 20ετια δημοτική σύμβουλος του δήμου Αθηναίων και μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του.
Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ εκφράζει τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της Σταυρούλας Γείτονα-Δεληγιάννη.
«Με θλίψη αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ τη Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Υπήρξε μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του, πρόεδρος της ΕΓΕ στο παράρτημα της Αθήνας και επί μία εικοσαετία δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων. Φίλοι και πολιτικοί συνοδοιπόροι εξάρουν το ήθος, τον δυναμισμό και την ευγένεια της», αναφέρεται στη συλλυπητήρια δήλωση του κόμματος, το οποίο εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στους οικείους της.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.