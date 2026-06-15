Eπίδομα 1.000 ευρώ σε τρίτεκνες – πολύτεκνες: Ξεκινούν οι αιτήσεις

Στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ προσφέρει επίδομα 1.000 ευρώ σε 2.300 τρίτεκνες και 600 πολύτεκνες μητέρες ή μονογονείς.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 15 Ιουνίου 2026 έως 15 Ιουλίου 2026.
  • Η υποβολή γίνεται μέσω της ειδικής εφαρμογής του ΟΠΕΚΑ.
  • Δικαιούχοι είναι οι μητέρες ή οι μονογονείς πατέρες που έχουν παροχές από την Αγροτική Εστία.

Ο ΛΑΕ /ΟΠΕΚΑ υλοποιεί και φέτος το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε 2.300 τρίτεκνες και 600 πολύτεκνες μητέρες, ή μονογονείς τρίτεκνους και πολύτεκνους πατέρες αντίστοιχα, δικαιούχους των παροχών της Αγροτικής Εστίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την άμεσα δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ μητέρα ή μονογονέα πατέρα στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.idika.gr/lae-miteres/, από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 και ώρα 15.00 μ.μ έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στις 23.59 μ.μ.

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