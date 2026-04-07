Ελεγκτές της Περιφέρειας στην αγορά για «μαϊμού» ελληνικά αμνοερίφια

Αστυκτηνίατροι και συνεργεία της Περιφέρειας «χτενίζουν» τις αγορές της Αττικής. Μπροστά στην κάμερα του STAR, ελέγχουν παραστατικά και σφραγίδες για να διαπιστώσουν αν πωλούνται εισαγόμενα αμνοερίφια ως ελληνικά, την ώρα που το ένα κρεοπωλείο μετά το άλλο ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι τελείωσαν τα ντόπια. Ενδεικτικό των ελλείψεων είναι ότι πολλά νοικοκυριά θα φτιάξουν φέτος μαγειρίτσα και κοκορέτσι με εισαγόμενες συκωταριές! Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Γιώργου Σαραντάκου.

Μέσα στα ψυγεία και τους καταψύκτες, οι αστυκτηνίατροι κοιτούν για την ποιότητα αλλά και την προέλευση του πασχαλινού οβελία. Οι ελλείψεις, λόγω και της ευλογιάς σε ντόπια κρέατα, δημιουργούν πρόσθετες ανησυχίες...

Οι πελάτες ακούν την τιμή και το σκέφτονται δύο φορές, ενώ οι ειδικοί συστήνουν τα μάτια… 14 για τις παράνομες ελληνοποιήσεις.

Μαγειρίτσα και κοκορέτσι made in... Spain - Ελλείψεις σε ντόπιες συκωταριές

Τελικά, φέτος θα είναι δημοφιλής η μαγειρίτσα από την Ισπανία, καθώς έχουν γεμίσει τα κρεοπωλεία εισαγόμενες συκωταριές, εντόσθια και γλυκάδια, προς 8€ και 9€, κατεψυγμένα βέβαια σε ειδικές συσκευασίες...

«Πετάει» στα 20 ευρώ ο πασχαλινός οβελίας στις γειτονιές

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το πασχαλινό τραπέζι θα είναι «αλμυρό». Σήμερα συνοικιακά κρεοπωλεία στις γειτονιές της Αθήνας πουλούσαν τον οβελία κοντά στα 20 ευρώ και ακόμα είμαστε στη Μεγάλη Τρίτη, και περίπου 5€ φθηνότερα στις κεντρικές αγορές.