Ελεγκτές της Περιφέρειας στην αγορά για «μαϊμού» ελληνικά αμνοερίφια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου (7/4/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ελεγκτές της Περιφέρειας ελέγχουν τις αγορές της Αττικής για παράνομες ελληνοποιήσεις αμνοεριφίων.
  • Πολλά κρεοπωλεία αναφέρουν έλλειψη ντόπιων αμνοεριφίων, με αποτέλεσμα να πωλούνται εισαγόμενα προϊόντα.
  • Η τιμή του πασχαλινού οβελία φτάνει τα 20 ευρώ, με τις συκωταριές να προέρχονται κυρίως από την Ισπανία.
  • Οι πελάτες είναι επιφυλακτικοί λόγω των υψηλών τιμών και των ελλείψεων στην αγορά.
  • Η ευλογιά σε ντόπια κρέατα προκαλεί πρόσθετες ανησυχίες για την ποιότητα των προϊόντων.

Αστυκτηνίατροι και συνεργεία της Περιφέρειας «χτενίζουν» τις αγορές της Αττικής. Μπροστά στην κάμερα του STAR, ελέγχουν παραστατικά και σφραγίδες για να διαπιστώσουν αν πωλούνται εισαγόμενα αμνοερίφια ως ελληνικά, την ώρα που το ένα κρεοπωλείο μετά το άλλο ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι τελείωσαν τα ντόπια. Ενδεικτικό των ελλείψεων είναι ότι πολλά νοικοκυριά θα φτιάξουν φέτος μαγειρίτσα και κοκορέτσι με εισαγόμενες συκωταριές! Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Γιώργου Σαραντάκου. 

Πασχαλινό τραπέζι: Πόσο θα κοστίσει φέτος; Οι τιμές για αρνί και τσουρέκι

Μέσα στα ψυγεία και τους καταψύκτες, οι αστυκτηνίατροι κοιτούν για την ποιότητα αλλά και την προέλευση του πασχαλινού οβελία.

Μέσα στα ψυγεία και τους καταψύκτες, οι αστυκτηνίατροι κοιτούν για την ποιότητα αλλά και την προέλευση του πασχαλινού οβελία. Οι ελλείψεις, λόγω και της ευλογιάς σε ντόπια κρέατα, δημιουργούν πρόσθετες ανησυχίες...

Οι πελάτες ακούν την τιμή και το σκέφτονται δύο φορές, ενώ οι ειδικοί συστήνουν τα μάτια… 14 για τις παράνομες ελληνοποιήσεις.

Πάσχα: Πόσο θα κοστίσει το αρνί και το κατσίκι

Μαγειρίτσα και κοκορέτσι made in... Spain - Ελλείψεις σε ντόπιες συκωταριές 

Μαγειρίτσα και κοκορέτσι made in... Spain - Ελλείψεις σε ντόπιες συκωταριές 

Τελικά, φέτος θα είναι δημοφιλής η μαγειρίτσα από την Ισπανία, καθώς έχουν γεμίσει τα κρεοπωλεία εισαγόμενες συκωταριές, εντόσθια και γλυκάδια, προς 8€ και 9€, κατεψυγμένα βέβαια σε ειδικές συσκευασίες...

«Πετάει» στα 20 ευρώ ο πασχαλινός οβελίας στις γειτονιές 

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το πασχαλινό τραπέζι θα είναι «αλμυρό». Σήμερα συνοικιακά κρεοπωλεία στις γειτονιές της Αθήνας πουλούσαν τον οβελία κοντά στα 20 ευρώ και ακόμα είμαστε στη Μεγάλη Τρίτη, και περίπου 5€ φθηνότερα στις κεντρικές αγορές.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΣΧΑ
 |
ΤΙΜΕΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ
 |
ΚΟΚΟΡΕΤΣΙ
 |
ΜΑΓΕΙΡΙΤΣΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top