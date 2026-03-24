Απάτες με SMS με το «καλημέρα» του Fuel Pass!

Με ένα «κλικ» διαβάζουν προσωπικά στοιχεία και IBAN

24.03.26 , 20:33
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Απάτες μέσω SMS ξεκίνησαν αμέσως μετά την ανακοίνωση του Fuel Pass, με παραπλανητικά μηνύματα.
  • Τα SMS ισχυρίζονται ότι οι πολίτες δικαιούνται επιδότηση καυσίμων έως 500 € και ζητούν προσωπικά στοιχεία.
  • Οι απατεώνες χρησιμοποιούν ψεύτικους ιστότοπους που μοιάζουν με το gov.gr για να κλέψουν δεδομένα.
  • Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προειδοποιεί τους πολίτες να μην πατούν συνδέσμους ή να δίνουν πληροφορίες.
  • Η επίσημη πλατφόρμα gov.gr θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα.

Καλά - καλά δεν πρόλαβε να ανακοινωθεί το Fuel Pass και ξεκίνησαν οι απάτες, μέσω παραπλανητικών sms! Τι ακριβώς συμβαίνει και τι πρέπει να προσέχουμε  εξήγησε ο δημοσιογράφος του Star Μάνος Σωτηρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.  

Όπως ανέφερε, σχεδόν πριν  ανακοινωθούν τα νέα μέτρα ενίσχυσης της κυβέρνησης, οι επιτήδειοι είχαν έτοιμο ένα καλά οργανωμένο σχέδιο.

Έστειλαν δεκάδες παραπλανητικά sms. 

Τα μηνύματα αναφέρουν ότι το πρόγραμμα Fuel Pass 2026 έχει ξεκινήσει και ότι  «δικαιούστε επιδότηση καυσίμων έως και 500 €»,  ενώ καλούν τους πολίτες να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, παραποιώντας το gov.gr.

Με ένα «κλικ» οι απατεώνες επιχειρούν να αρπάξουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και τραπεζικούς κωδικούς, σε έναν ηλεκτρονικό ιστότοπο που είναι πανομοιότυπος με αυτόν του Υπουργείου, εκμεταλλευόμενοι την αγωνία των πολιτών για οικονομική ενίσχυση στα καύσιμα. 

Έτσι, σήμανε συναγερμός και στο Yπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το οποίο ανακοίνωσε: «Ενημερώνουμε τους τηλεθεατές ότι η πλατφόρμα gov.gr αναμένεται να ανοίξει μέσα στην επόμενη εβδομάδα και σε περίπτωση που κάποιος δεχθεί ένα τέτοιου είδους μήνυμα, να μην πατήσει τον σύνδεσμο και να μην συμπληρώσει κανένα προσωπικό στοιχείο».

