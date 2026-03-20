Ακτοπλοϊκά: Φόβος για αύξηση των τιμών ενόψει Πάσχα, λόγω πολέμου

Τι ζητούν από την κυβέρνηση οι ακτοπλόοι

Το ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση συναντά τους ακτοπλόους για πιθανές αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου.
  • Το καύσιμο αντιπροσωπεύει το 50% των λειτουργικών εξόδων των ακτοπλοϊκών εταιρειών.
  • Η τιμή του καυσίμου αυξήθηκε από 678 ευρώ/τόνο στις 28 Φεβρουαρίου σε 915 ευρώ/τόνο στις 14 Μαρτίου.
  • Οι ακτοπλόοι ζητούν μείωση λιμενικών τελών και κρατική επιδότηση για να αποφευχθούν οι αυξήσεις στους καταναλωτές.
  • Χωρίς παρέμβαση, οι εταιρείες ενδέχεται να μετακυλήσουν τις επιβαρύνσεις στους πελάτες ενόψει Πάσχα και καλοκαιριού.

Συνάντηση με τους ακτοπλόους έχει η κυβέρνηση, προκειμένου να συζητηθούν πιθανόν αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια λόγω της της τιμής του πετρελαίου, ενόψει, μάλιστα, του Πάσχα.  

Μεγάλο «αγκάθι» αποτελούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθώς οι ακτοπλόοι επικαλούνται μεγάλες επιβαρύνσεις στο λειτουργικό τους τομέα, αφού το καύσιμο αποτελεί το 50% των λειτουργικών εξόδων τους.  

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, στο υπόμνημα που έστειλαν στον αρμόδιο Υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη, επισημαίνουν ότι, ενώ στις 28 Φεβρουαρίου το κόστος του καυσίμου ήταν 678 ευρώ ανά τόνο, 10 ημέρες μετά, περίπου στις 14 Μαρτίου, εκτοξεύτηκε στα 915 ευρώ ανά τόνο.  

Ακόμα, ισχυρίζονται ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα για να μην επιβαρυνθούν οι καταναλωτές.  

Για τον λόγο αυτό ζητούν να γίνει η μείωση των λιμενικών τελών, όπως πέρυσι και η κυβέρνηση να βρει έναν τρόπο να επιδοτήσει την επιβάρυνση. Σε αντίθετη περίπτωση, πολλές εταιρείες θα αναγκαστούν ενόψει Πάσχα, και κυρίως ενόψει καλοκαιριού, να μετακυλήσουν την επιβάρυνση αυτή στους πελάτες. 

