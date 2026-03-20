Ακτοπλοϊκά: Φόβος για αύξηση των τιμών ενόψει Πάσχα, λόγω πολέμου

Συνάντηση με τους ακτοπλόους έχει η κυβέρνηση, προκειμένου να συζητηθούν πιθανόν αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια λόγω της της τιμής του πετρελαίου, ενόψει, μάλιστα, του Πάσχα.

Μεγάλο «αγκάθι» αποτελούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθώς οι ακτοπλόοι επικαλούνται μεγάλες επιβαρύνσεις στο λειτουργικό τους τομέα, αφού το καύσιμο αποτελεί το 50% των λειτουργικών εξόδων τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, στο υπόμνημα που έστειλαν στον αρμόδιο Υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη, επισημαίνουν ότι, ενώ στις 28 Φεβρουαρίου το κόστος του καυσίμου ήταν 678 ευρώ ανά τόνο, 10 ημέρες μετά, περίπου στις 14 Μαρτίου, εκτοξεύτηκε στα 915 ευρώ ανά τόνο.

Ακόμα, ισχυρίζονται ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα για να μην επιβαρυνθούν οι καταναλωτές.

Για τον λόγο αυτό ζητούν να γίνει η μείωση των λιμενικών τελών, όπως πέρυσι και η κυβέρνηση να βρει έναν τρόπο να επιδοτήσει την επιβάρυνση. Σε αντίθετη περίπτωση, πολλές εταιρείες θα αναγκαστούν ενόψει Πάσχα, και κυρίως ενόψει καλοκαιριού, να μετακυλήσουν την επιβάρυνση αυτή στους πελάτες.

