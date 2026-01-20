ΔΥΠΑ: Επίδομα 300 ευρώ εφάπαξ σε δικαιούχους

Επίδομα 300 ευρώ εφάπαξ καταβάλλεται σε δικαιούχους από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Αυτοί που εισπράττουν το συγκεκριμένο επίδομα είναι μακροχρόνια άνεργοι.

Στα πρόσωπα που συμπληρώνουν μακροχρόνια εγγεγραμμένη ανεργία στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. άνω των 5 ετών και εν συνεχεία καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, χορηγείται εφάπαξ χρηματική παροχή ύψους 300€, εφόσον δεν λαμβάνουν κάποιο επίδομα ή χρηματική ενίσχυση από τη ΔΥΠΑ.

