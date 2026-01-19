MORE: Κατασκεύασε 3 ανεξάρτητα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Βρίσκονται στη Φωκίδα, τη Φλώρινα και τη Βοιωτία

19.01.26 , 11:15 MORE: Κατασκεύασε 3 ανεξάρτητα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
Η MORE, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ελληνική αγορά, προχώρησε σε ένα καθοριστικό βήμα για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, ολοκληρώνοντας την κατασκευή τριών ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα.

Τα τρία έργα της MORE βρίσκονται στη Φωκίδα, τη Φλώρινα και τη Βοιωτία και κατασκευάστηκαν σε χρόνο-ρεκόρ 5 μηνών — επίτευγμα που αναδεικνύει την τεχνική ετοιμότητα και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της εταιρείας. Συνολικά, οι τρεις σταθμοί διαθέτουν ισχύ 72 MW και χωρητικότητα 144 MWh, καθιστώντας τη MORE μία από τις πρώτες εταιρείες που ολοκληρώνουν έργα τέτοιου μεγέθους στη χώρα.

MORE: Κατασκεύασε 3 ανεξάρτητα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Η λειτουργία αυτών των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας θα οδηγήσει σε ουσιαστική περαιτέρω μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές, αξιοποιώντας την ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές που σήμερα περικόπτεται. Ταυτόχρονα, θα συμβάλει στη σταθερότητα του δικτύου και στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Η MORE, με την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων αυτών, επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως πρωτοπόρου στην ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα και συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες που ενισχύουν τη βιώσιμη και αξιόπιστη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος.

MORE: Κατασκεύασε 3 ανεξάρτητα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Τα τρία έργα επιλέχθηκαν κατά τη Β’ Ανταγωνιστική Διαδικασία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για τα συστήματα αποθήκευσης, που πραγματοποιήθηκε το 2024 και υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

