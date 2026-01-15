Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους

Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.01.26 , 16:31 Ο Ασλανίδης νέος προσωρινός Πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπών
15.01.26 , 16:31 AION V: Γιατί τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
15.01.26 , 16:17 Τips για να έχεις πάντα ενέργεια!
15.01.26 , 16:03 Ερέτρια: Στο νοσοκομείο 16χρονος - Ξυλοκοπήθηκε άγρια από 9 άτομα
15.01.26 , 16:03 Τραγωδία στη Χαλκίδα: Πέθανε 13χρονη μαθήτρια από γρίπη
15.01.26 , 15:57 Εύη Βατίδου: «Πώς παίρνω το 100;»- Η ιστορία πίσω από την αξέχαστη ατάκα
15.01.26 , 15:52 Toυρνάς και Τσακνής στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ
15.01.26 , 15:50 Κωνσταντίνος Αργυρός: Άνοιξε δική του δισκογραφική εταιρεία
15.01.26 , 15:32 Γιάννης Ξυλούρης: Πέθανε ο αδελφός του Νίκου Ξυλούρη σε ηλικία 83 ετών
15.01.26 , 15:25 Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου
15.01.26 , 15:03 Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να πέσει από κτίριο
15.01.26 , 14:36 Μυστήριο με την εξαφάνιση της Λόρας: Νέα μαρτυρία εμπλέκει μια γυναίκα
15.01.26 , 14:35 Γρηγοριάδης για Παπαδάκη: «Υπήρχαν κροκοδείλια δάκρυα στην κηδεία του!»
15.01.26 , 14:20 Άση Μπήλιου: Σήμερα μπορεί να προκύψουν ξαφνικές έλξεις και γνωριμίες!
15.01.26 , 14:20 Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Αλλάζει ξανά ο καιρός: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Τραγωδία στη Χαλκίδα: Πέθανε 13χρονη μαθήτρια από γρίπη
Ζερόμ Καλούτα: Η καταγωγή, ο θάνατος της μητέρας του και η Eurovision
Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Χειλάκης: «Το 2026 ήρθε με ένα πρόβλημα υγείας. Είναι δύσκολα τα πράγματα»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου/unsplash.com
Πρώτη Δημοσίευση: 15.01.26, 14:21
Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Φερβουαρίου 2026/ Βίντεο Αντ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νωρίτερα θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων του Φεβρουαρίου στους συνταξιούχους όλων των ταμείων, καθώς σύμφωνα με απόφαση του διοικητή του ΕΦΚΑ, καταβολές για τους συνταξιούχους σε ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημοσίου θα γίνουν στις 28 Ιανουαρίου και όχι στις 29 του μηνός.

Οι πληρωμές των συντάξεων Φεβρουαρίου αφορούν τις κύριες και επικουρικές,  ενώ περιλαμβάνουν και τις αλλαγές που προκύπτουν από αυξήσεις και μειωμένη φορολογική παρακράτηση.

Ποιοι κερδίζουν το 2026: Πληρωμές και ελαφρύνσεις

Συγκεκριμένα, μερίδα συνταξιούχων θα δει επιπλέον χρήματα που –σε ορισμένες περιπτώσεις– μπορεί να ξεπεράσει συνολικά τα 2.000 ευρώ.

Κεραμέως: Αυξημένες και νωρίτερα οι συντάξεις Ιανουαρίου

 

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής 

  • Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μέσω ΟΠΣ–ΕΦΚΑ για μισθωτούς και μη μισθωτούς θα καταβληθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
  • Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ θα πληρωθούν την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026.
  • Συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ (μη μισθωτών). Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
  • Συντάξεις ΝΑΤ την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026.

Να υπογραμμισθεί ότι τα χρήματα πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων και εμφανίζονται στο ΑΤΜ την επόμενη εργάσιμη, μετά τις 5 το απόγευμα.

Συντάξεις Δημοσίου

Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου αναμένεται να  πληρωθούν  την Τετάρτη 28/1.Στην ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και οι συντάξεις των υπόλοιπων Ταμείων μισθωτών του ΕΦΚΑ.

Τι θα ισχύσει για τις προσωρινές συντάξεις και προκαταβολές

Οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν σύμφωνα με το ίδιο χρονοδιάγραμμα με το Δημόσιο, δηλαδή στις 29 Ιανουαρίου, ενώ ισχύει και η χορήγηση προκαταβολής σύνταξης για όσους αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
 |
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
 |
ΕΦΚΑ
 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top