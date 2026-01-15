Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους

Νωρίτερα θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων του Φεβρουαρίου στους συνταξιούχους όλων των ταμείων, καθώς σύμφωνα με απόφαση του διοικητή του ΕΦΚΑ, καταβολές για τους συνταξιούχους σε ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημοσίου θα γίνουν στις 28 Ιανουαρίου και όχι στις 29 του μηνός.

Οι πληρωμές των συντάξεων Φεβρουαρίου αφορούν τις κύριες και επικουρικές, ενώ περιλαμβάνουν και τις αλλαγές που προκύπτουν από αυξήσεις και μειωμένη φορολογική παρακράτηση.

Συγκεκριμένα, μερίδα συνταξιούχων θα δει επιπλέον χρήματα που –σε ορισμένες περιπτώσεις– μπορεί να ξεπεράσει συνολικά τα 2.000 ευρώ.

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μέσω ΟΠΣ–ΕΦΚΑ για μισθωτούς και μη μισθωτούς θα καταβληθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ θα πληρωθούν την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026.

Συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ (μη μισθωτών). Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Συντάξεις ΝΑΤ την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026.

Να υπογραμμισθεί ότι τα χρήματα πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων και εμφανίζονται στο ΑΤΜ την επόμενη εργάσιμη, μετά τις 5 το απόγευμα.

Συντάξεις Δημοσίου

Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου αναμένεται να πληρωθούν την Τετάρτη 28/1.Στην ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και οι συντάξεις των υπόλοιπων Ταμείων μισθωτών του ΕΦΚΑ.

Τι θα ισχύσει για τις προσωρινές συντάξεις και προκαταβολές

Οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν σύμφωνα με το ίδιο χρονοδιάγραμμα με το Δημόσιο, δηλαδή στις 29 Ιανουαρίου, ενώ ισχύει και η χορήγηση προκαταβολής σύνταξης για όσους αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, βάσει της σχετικής νομοθεσίας.