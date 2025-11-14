Ιδιοκτήτες ακινήτων: Μείωση συντελεστή & τριετής απαλλαγή φόρου στα ενοίκια

Η νέα ρύθμιση - Ποιοι ιδιοκτήτες κερδίζουν φοροαπαλλαγή

Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Ακίνητα

Ένα εκτεταμένο πακέτο παρεμβάσεων στη φορολογία ακινήτων φέρνει ο νέος νόμος 5246/2025 «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Οι ρυθμίσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και στη μείωση του κόστους στέγασης, την ώρα που οι πιέσεις στην αγορά ενοικίων παραμένουν υψηλές.

Χάος στις πολυκατοικίες: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν με απώλεια περιουσίας

Μεταξύ των πιο σημαντικών παρεμβάσεων περιλαμβάνεται η μείωση του μεσαίου συντελεστή φορολόγησης των ενοικίων από 35% στο 25%. Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική ελάφρυνση στους ιδιοκτήτες εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια, με στόχο να καταστεί η εκμίσθωση κατοικιών πιο συμφέρουσα και να ενισχυθεί η προσφορά.

Η τριετής απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος αποτελεί τον πυρήνα της νέας μεταρρύθμισης. Αφορά εισοδήματα από ενοίκια κατοικιών που:

  • Ήταν επί μεγάλο διάστημα κενές, ή
  • Βρίσκονταν σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb κ.λπ.).

Η απαλλαγή ενεργοποιείται με τη σύναψη νέας μίσθωσης κύριας κατοικίας διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, σε περίοδο από 8 Σεπτεμβρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Το εισόδημα από αυτά τα μισθωτήρια δεν φορολογείται για 36 μήνες, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του ιστορικού χρήσης.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Newpost.gr

