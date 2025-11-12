Ανάρτηση Μητσοτάκη στο TikTok για τις φοροελαφρύνσεις στους νέους

Υπενθύμισε ότι τα μέτρα της ΔΕΘ ψηφίσθηκαν από τη Βουλή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.25 , 20:17 Βορίζια: Συνελήφθη ανιψιός του Καργάκη για τη βόμβα
12.11.25 , 20:06 Αίθρα Λυκουρέζου: «Ο πόνος κάθε φορά, με πάει παραπέρα, με δυναμώνει»
12.11.25 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψαν τα «Συνώνυμα» τον Θωμά - Εσένα;
12.11.25 , 19:26 Μ. Αμπάς στη Le Figaro: Ισραήλ και Παλαιστίνη να ζήσουν δίπλα - δίπλα
12.11.25 , 19:26 Σέρρες: Εξέγερση σε δομή μεταναστών - Έκοψαν τα πλέγματα και έφυγαν
12.11.25 , 19:20 Το 31ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου με 30 συμμετοχές
12.11.25 , 19:14 Το φλιπεράκι του Στέλιου Λεγάκη... άναψε φωτιά στο Cash or Trash!
12.11.25 , 18:57 Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
12.11.25 , 18:45 Cash or Trash: Η Άντα Πανά κάνει μια προσφορά που ξεπερνάει τις προσδοκίες!
12.11.25 , 18:42 Κώστας Τσουρός κατά Γιώργου Λιάγκα: «Φημίζομαι για την εντιμότητά μου»
12.11.25 , 18:28 Αλέξανδρος Κοψιάλης: Ανέβηκε στη ζυγαριά και αποκάλυψε τα κιλά του
12.11.25 , 18:17 Ανάρτηση Μητσοτάκη στο TikTok για τις φοροελαφρύνσεις στους νέους
12.11.25 , 18:06 Elaina: Συγκινεί η ελληνοαμερικανίδα ερμηνεύτρια με την προσφορά της!
12.11.25 , 17:57 Θεσσαλονίκη: Ανάψαν τα αίματα για τον Ρέμο και... το άναμμα του δέντρου
12.11.25 , 17:48 Η Μικρή Ολλανδέζα για τη διάγνωση με αυτισμό: «Ήταν τόσο απελευθερωτικό»
Βορίζια: Συνελήφθη ανιψιός του Καργάκη για τη βόμβα
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Καινούργιου: «Έκανα ορμονοθεραπείες. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα»
Γιώργος Κακοσαίος: Το τραγούδι για τη μητέρα του, η σχέση και η καριέρα
Κορωπί: Στην εντατική 22χρονος - Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα challenge
Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»
Αίθρα Λυκουρέζου: «Ο πόνος κάθε φορά, με πάει παραπέρα, με δυναμώνει»
Αλέξανδρος Κοψιάλης: Ανέβηκε στη ζυγαριά και αποκάλυψε τα κιλά του
«Πίστευα ότι πάει με άνδρες, όχι με ανήλικα», λέει η σύζυγος του λιμενικού
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: TikTok Κυριάκου Μητσοτάκη
Μητσοτάκης στο TikTok
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανάρτηση στο TikTok έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα το απόγευμα για τα μέτρα ελάφρυνσης στη ΔΕΘ για τους νέους.

Αφορμή το αυτοσχέδιο γκάλοπ μεταξύ νέων που απέδειξε  ότι δεν γνώριζαν καθόλου τα μέτρα που τους αφορούσαν ή είχαν ελάχιστη ενημέρωση.  

@kyriakosmitsotakis_

Στηρίζουμε τους νέους με πράξεις, όχι με μεγάλα λόγια.

♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

Τι απάντησαν οι νέοι για το αν γνωρίζουν τις φοροελεφρύνσεις της ΔΕΘ

Τι απάντησαν οι νέοι για το αν γνωρίζουν τις φοροελεφρύνσεις της ΔΕΘ 

Στην ανάρτησή του στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε το νέο φορολογικό μέτρο που προβλέπει μηδενισμό του φόρου εισοδήματος για τους νέους έως 25 ετών.

«Μετά τη ΔΕΘ είχαμε ρωτήσει τις νέες και τους νέους αν είχαν ενημερωθεί για τα φορολογικά μέτρα που ανακοινώσαμε. Για να δούμε τι απάντησαν…», αναφέρει ο πρωθυπουργός στο βίντεο όπου εμφανίζονται να μιλάνε νέοι και νέες. 

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε επίσης ότι τα μέτρα εγκρίθηκαν ήδη από τη Βουλή στις 7 Νοεμβρίου ενώ έδωσε έμφαση στον μηδενισμό φόρου για νέους εργαζόμενους.

Μητσοτάκης στο TikTok για τα μέτρα της ΔΕΘ

Μητσοτάκης στο TikTok για τα μέτρα της ΔΕΘ
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
TIKTOK
 |
ΜΕΤΡΑ ΔΕΘ
 |
ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ
 |
TIKTOK ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top