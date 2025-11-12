Ανάρτηση Μητσοτάκη στο TikTok για τις φοροελαφρύνσεις στους νέους

Ανάρτηση στο TikTok έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα το απόγευμα για τα μέτρα ελάφρυνσης στη ΔΕΘ για τους νέους.

Αφορμή το αυτοσχέδιο γκάλοπ μεταξύ νέων που απέδειξε ότι δεν γνώριζαν καθόλου τα μέτρα που τους αφορούσαν ή είχαν ελάχιστη ενημέρωση.

Τι απάντησαν οι νέοι για το αν γνωρίζουν τις φοροελεφρύνσεις της ΔΕΘ

Στην ανάρτησή του στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε το νέο φορολογικό μέτρο που προβλέπει μηδενισμό του φόρου εισοδήματος για τους νέους έως 25 ετών.

«Μετά τη ΔΕΘ είχαμε ρωτήσει τις νέες και τους νέους αν είχαν ενημερωθεί για τα φορολογικά μέτρα που ανακοινώσαμε. Για να δούμε τι απάντησαν…», αναφέρει ο πρωθυπουργός στο βίντεο όπου εμφανίζονται να μιλάνε νέοι και νέες.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε επίσης ότι τα μέτρα εγκρίθηκαν ήδη από τη Βουλή στις 7 Νοεμβρίου ενώ έδωσε έμφαση στον μηδενισμό φόρου για νέους εργαζόμενους.

Μητσοτάκης στο TikTok για τα μέτρα της ΔΕΘ