Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ.  

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου ακολουθεί  τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Συγκεκριμένα: 

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί και Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ], καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.\

Συντάξεις  ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις  συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 επίσης  την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025


Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς 

Όπως ισχύει σε κάθε πληρωμή, αυτή ξεκινά από την προηγούμενη το απόγευμα.

Δηλαδή, η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί  από το απόγευμα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, ενώ η δεύτερη και τελευταία από την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου το απόγευμα.


 

