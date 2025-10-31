Γιατί κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού

Πότε επανενεργοποιείται

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.10.25 , 22:33 Τραγωδία στο Ηράκλειο: Μητέρα και γιος νεκροί από φωτιά σε σπίτι
31.10.25 , 22:30 Ανέστης για Νάρκισσο: «Δεν Του Αξίζει Καν Να Μιλάω Γι' Αυτόν»
31.10.25 , 22:20 GNTM: Αυτό είναι το concept της σημερινής δοκιμασίας αποχώρησης!
31.10.25 , 22:14 Scream: Κυκλοφόρησε το trailer της νέας, έβδομης ταινίας - Δείτε το καστ
31.10.25 , 22:14 Στη φυλακή οδηγείται γνωστός σεφ που συνελήφθη για φοροδιαφυγή
31.10.25 , 21:55 GNTM: Αυτό το μοντέλο κέρδισε το Style on a Rush Challenge!
31.10.25 , 21:20 GNTM: «Πόλεμος» στο σπίτι για το καλύτερο look!
31.10.25 , 21:19 Mercedes GLA 200: Είναι η κατάλληλη στιγμή για να την αγοράσετε
31.10.25 , 20:52 Κορωπί: Ξανά αγκαλιά με τα παιδιά της η 40χρονη που υπέστη άγριο ξυλοδαρμό
31.10.25 , 20:49 «Γεμίστε ένα Ford – Κάντε τη Διαφορά»
31.10.25 , 20:46 Ειρήνη Αγγελοπούλου: Το Instagram, οι σπουδές & η αγάπη για την υποκριτική
31.10.25 , 20:41 Ασπρόπυργος: Βίντεο - ντοκουμέντο του Star για την κατάρρευση της 10χρονης
31.10.25 , 20:29 Πειραιάς: «Πιάστηκε η τσάντα της στην πόρτα και την παρέσυρε το λεωφορείο»
31.10.25 , 20:24 Πάνος Βλάχος: Πότε μετακινήθηκε ο... κακομαθημένος εγωισμός του;
31.10.25 , 20:13 Ληστές σκότωσαν γυναίκα στη Σαλαμίνα
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Μεσσηνία: Ροτβάιλερ κατασπάραξε τον ιδιοκτήτη του!
Ληστές σκότωσαν γυναίκα στη Σαλαμίνα
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Κηδεία Γιώργου Νιάρχου: Συντετριμμένες η Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Ασπρόπυργος: Βίντεο - ντοκουμέντο του Star για την κατάρρευση της 10χρονης
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Pexels
Οικογένεια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κλείνει προσωρινά την ερχόμενη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στις 18:00, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της πέμπτης διμηνιαίας δόσης για το 2025. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΟΠΕΚΑ
 |
ΟΠΕΚΑ
 |
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top