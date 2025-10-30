Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Από σήμερα οι νέες αιτήσεις- Τι αλλάζει στα κριτήρια

Σήμερα (30/10) ξεκινά η β' πρόσκληση για τα vouchers για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, σύμφωνα με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (www.eetaa.gr).

«Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η β’ πρόσκληση για τα vouchers βρεφονηπιακών σταθμών, μια σημαντική μεταρρύθμιση που ενισχύει τις οικογένειες και διευρύνει την πρόσβαση στην προσχολική φροντίδα», είπε χαρακτηριστικά.

Λίγο πιο κάτω, η κ. Μιχαηλίδου πρόσθεσε «Με την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων και την κατάργηση του πλαφόν για τις πολύτεκνες οικογένειες, δίνουμε τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερα παιδιά να ενταχθούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ποτέ τα εισοδηματικά κριτήρια δεν ήταν τόσο υψηλά – καλύπτουμε πλέον και οικογένειες μεσαίου εισοδήματος, που για πρώτη φορά αποκτούν πρόσβαση στο πρόγραμμα».

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Υποβολή αιτήσεων β' πρόσκλησης ως τις 7 Νοεμβρίου

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη β’ πρόσκληση του Προγράμματος της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για την περίοδο 2025-2026 ξεκινά σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025.

Με την Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 134947 / 29.7.2025 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 (ΚΥΑ 15670 / 22.10.2025), προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς με αυξημένα εισοδηματικά όρια.

Συγκεκριμένα, τα νέα διευρυμένα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Για οικογένειες με έως 2 παιδιά: από €33.000 σε €35.000

Για τρίτεκνες οικογένειες: από €36.000 σε €38.000

Για οικογένειες με 4 παιδιά: από €39.000 σε €41.000

Για οικογένειες με 5 παιδιά: από €42.000 σε €44.000

Παράλληλα, για τις πολύτεκνες οικογένειες, καταργείται το ανώτατο πλαφόν και τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται προοδευτικά:

Με 6 παιδιά: από €42.000 σε €47.000

Με 7 παιδιά: από €42.000 σε €50.000

Με 8 παιδιά: από €42.000 σε €53.000

Με 9 παιδιά: από €42.000 σε €56.000

Με 10 παιδιά: από €42.000 σε €59.000

Τα ποσά αυτά προκύπτουν μετά και τον συνυπολογισμό της διπλής αύξησης – την αύξηση των €2.000 έως και τα πέντε παιδιά και το τελικό ποσό των €44.000, το οποίο προσαυξάνεται κατά €3.000 για κάθε επιπλέον παιδί από τα 6 και πάνω.