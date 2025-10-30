Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Από σήμερα οι νέες αιτήσεις- Τι αλλάζει στα κριτήρια

Καταργείται το πλαφόν για τις πολύτεκνες οικογένειες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.10.25 , 14:53 «Μετά τη δικαστική διαμάχη έχει στενέψει πάρα πολύ ο κύκλος μου»
30.10.25 , 14:52 Μοιραράκη: «Μεγάλωσα ορφανή από 6 ετών- Δεν είχα παπούτσια να φορέσω»
30.10.25 , 14:50 Φοινικούντα: Νέα στοιχεία για το λευκό όχημα που βρέθηκε κοντά στο κάμπινγκ
30.10.25 , 14:46 H αναφορά του Λουτσέσκου σε Μύθου και Μπέρδο
30.10.25 , 14:34 Πέμπτη με θετικές εξελίξεις! Τα ζώδια που έχουν την τύχη με το μέρος τους
30.10.25 , 14:26 Ζ. Δούκα - Δ. Χρυσικού: «Ήρθαμε πολύ κοντά λόγω των δικαστικών γεγονότων»
30.10.25 , 14:26 Νίκος Απέργης & Josephine στο «Cabaret»
30.10.25 , 14:18 Κατινάκης για «Σέρρες»: «Πάντα σε συγκλονίζει το...περιθώριο»
30.10.25 , 14:12 Ιωαννίδου: Αυτός ο Έλληνας ηθοποιός της νέας γενιάς είναι το crush της
30.10.25 , 14:11 «Τα Φαντάσματα»: Το μπρόκολο, το υπόγειο και ο πανικός - Δες Sneak Preview
30.10.25 , 14:09 Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Από σήμερα οι νέες αιτήσεις- Τι αλλάζει στα κριτήρια
30.10.25 , 13:53 Ο «Παρασκευάς» από τα «Φαντάσματα» αποκαλύπτει: «Δεν την έχω ''πατήσει''»
30.10.25 , 13:32 First Dates: Η όμορφη Ναταλία από τον Καναδά έρχεται για δεύτερη φορά
30.10.25 , 13:28 Aυτά είναι τα απίστευτα οφέλη των smoothies
30.10.25 , 13:05 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει, αν δεν είχα τον Γρηγόρη»
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Μπέσσυ Αργυράκη: Μας ξεναγεί στο σπίτι της στη Γλυφάδα
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Τσιμτσιλή: Με τον Θέμη Σοφό και την ομάδα του Happy Day σε ταβερνάκι
Πέμπτη με θετικές εξελίξεις! Τα ζώδια που έχουν την τύχη με το μέρος τους
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: Πέθανε ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Ιωάννα Τούνη: Στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης με τον γιο της, Πάρη
Γιούλη Τσαγκαράκη: Ποια είναι η «θεία Σταματίνα» που έχει γίνει viral
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Δόμνα Μιχαηλίδου: «Δύσκολη η εξίσωση των επιδομάτων» / OPEN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα (30/10) ξεκινά η β' πρόσκληση για τα vouchers για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, σύμφωνα με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (www.eetaa.gr). 

«Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η β’ πρόσκληση για τα vouchers βρεφονηπιακών σταθμών, μια σημαντική μεταρρύθμιση που ενισχύει τις οικογένειες και διευρύνει την πρόσβαση στην προσχολική φροντίδα», είπε χαρακτηριστικά. 

Voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς: Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων

Λίγο πιο κάτω, η κ. Μιχαηλίδου πρόσθεσε «Με την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων και την κατάργηση του πλαφόν για τις πολύτεκνες οικογένειες, δίνουμε τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερα παιδιά να ενταχθούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ποτέ τα εισοδηματικά κριτήρια δεν ήταν τόσο υψηλά – καλύπτουμε πλέον και οικογένειες μεσαίου εισοδήματος, που για πρώτη φορά αποκτούν πρόσβαση στο πρόγραμμα». 

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Υποβολή αιτήσεων β' πρόσκλησης ως τις 7 Νοεμβρίου 

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη β’ πρόσκληση του Προγράμματος της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για την περίοδο 2025-2026 ξεκινά σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025.

EETAA Βρεφονηπιακοί 2025: Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα για τα voucher

Με την Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 134947 / 29.7.2025 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 (ΚΥΑ 15670 / 22.10.2025), προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς με αυξημένα εισοδηματικά όρια.

Συγκεκριμένα, τα νέα διευρυμένα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

  • Για οικογένειες με έως 2 παιδιά: από €33.000 σε €35.000
  • Για τρίτεκνες οικογένειες: από €36.000 σε €38.000
  • Για οικογένειες με 4 παιδιά: από €39.000 σε €41.000
  • Για οικογένειες με 5 παιδιά: από €42.000 σε €44.000

Παράλληλα, για τις πολύτεκνες οικογένειες, καταργείται το ανώτατο πλαφόν και τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται προοδευτικά:

  • Με 6 παιδιά: από €42.000 σε €47.000
  • Με 7 παιδιά: από €42.000 σε €50.000
  • Με 8 παιδιά: από €42.000 σε €53.000
  • Με 9 παιδιά: από €42.000 σε €56.000
  • Με 10 παιδιά: από €42.000 σε €59.000

Τα ποσά αυτά προκύπτουν μετά και τον συνυπολογισμό της διπλής αύξησης – την αύξηση των €2.000 έως και τα πέντε παιδιά και το τελικό ποσό των €44.000, το οποίο προσαυξάνεται κατά €3.000 για κάθε επιπλέον παιδί από τα 6 και πάνω.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
 |
ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top