Ανακοινώνονται οι τιμές για τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος

Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για τις τιμές των «πράσινων» τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες ακολουθούν στενά τις διακυμάνσεις της χονδρικής αγοράς. Η τελευταία κατέγραψε ήδη άνοδο της τάξης του 24%.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κρατικής παρέμβασης, εφόσον χρειαστεί, ώστε να περιοριστεί η οικονομική πίεση προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.