Ανακοινώνονται οι τιμές για τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος

Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για τις τιμές των «πράσινων» τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες ακολουθούν στενά τις διακυμάνσεις της χονδρικής αγοράς. Η τελευταία κατέγραψε ήδη άνοδο της τάξης του 24%.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κρατικής παρέμβασης, εφόσον χρειαστεί, ώστε να περιοριστεί η οικονομική πίεση προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

